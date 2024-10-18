Google Fotoğraflar, bilgisayarınızdaki görselleri de yedeklemenizi sağlayacak yeni bir özellikle geliyor.

Günümüzde insanlar sürekli olarak fotoğraf çekiyor ve bu fotoğrafları yedeklemek ya da farklı medyalarda paylaşmak için de alternatif yöntemler kullanıyorlar. Google Fotoğraflar da yeni özelliği sayesinde ilginç ve kullanışlı olabilecek bir yedekleme yöntemi sunacak.

Google Fotoğraflar, web üzerinden açıldığında "bilgisayarınızdan otomatik olarak" bir klasör yükleyebilen yeni bir yedekleme sistemini kullanıma açmaya hazırlanıyor. Bu yöntemle birlikte photos.google.com, seçtiğiniz klasördeki yeni görselleri ve videoları yüklemek için klasörleri düzenli olarak gözden geçirecek. Bu özelliği ile Google Drive'ı andıran özellik, yakın zamanda kullanımda olacak.

Yedekleriniz sürekli güncel kalacak

Yeni özelliği kullanmak için yapılması gerekenler de açıklandı. Özellik Google tarafından açıldıktan sonra yapılması gerekenler şu şekilde:

Uygulama çubuğunda " Yükle " düğmesine tıklayın

" düğmesine tıklayın "Klasörleri yedekle" seçeneğini seçin

seçeneğini seçin Bir klasör seçmek için bilgisayarınıza göz atın

seçmek için bilgisayarınıza göz atın Seçilen klasörlerinizi yedeklemek için Google Fotoğraflar'a izin verin.

Daha sonra bu menüyü tekrar açarak kullanıcılar seçilen dosyaları görüntüleyebilecek, yeni dosyalar ekleyebilecek veya mevcut dosyaları kaldırabilecekler. Tüm bu işlemler "klasör yedekleme" penceresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Google Fotoğraflar'ın yeni yedekleme özelliğini Chrome'un masaüstü tarayıcısında ve Chromebook'larda görmek mümkün. Bu özelliği kullanırken zaman zaman photos.google.com adresini ziyaret etmek gerekecek ancak hiçbir şey indirmeye gerek kalmaması sayesinde bu web çözümü çok işe yarayabilecek gibi görünüyor.