Google Haritalar, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni bir özelliğe kavuştu. Bu özellik, uygulama içerisinden hava durumu ve hava kalitesi kontrolü yapmaya yarayacak. Dağıtım aşamasındaki özellik, yakında tüm kullanıcılara ulaşacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın popüler hizmetleri arasında yer alan Haritalar'a dikkat çekici bir özellik geldi. Android ve iOS ekosistemindeki kullanıcılar, artık gidecekleri bir yerin hava durumu ve hava kalitesi bilgisini önceden görebilecekler. Dağıtım aşamasındaki güncelleme, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Google Haritalar için hazırlanan yeni özellik, uygulamanın ana sayfasında kullanıcıları karşılayacak. Sol üst kısımda, havanın nasıl olduğuna ilişkin ufak bir kutucuk bulunacak. Burada sıcaklık ve hava olayları gösterilecek. Kullanıcılar, hava kalitesi indeksinin aktif olduğu bölgelerde, bununla ilgili bilgilendirmeler de görecekler.

Google Haritalar'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Uygulamaya eklenen yeni kutucuğa dokunan bir kullanıcı, bölgedeki hava durumuna ilişkin 12 saatlik tahminleri görüntüleyebilecek. Daha fazla detaylı bilgi isteyen kullanıcılarsa "weather.com" adresine, yine bu kutucuk üzerinden ulaşabilecekler.

Ancak Google Haritalar'ın yeni özelliği bundan ibaret değil. Sağ üst kısımda yer alan "Katman" seçeneğine dokunan kullanıcı, hava kalitesi indeksi verilerini harita üzerine ekleyebilecek. Ancak bu özelliğin Türkiye sınırları içinde mevcut olmadığını belirtelim. Yaptığımız kontrollerde, özelliğin bazı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika için yaygınlaşmış olduğunu görüyoruz.

Google Haritalar'ın yeni özelliği henüz dağıtım aşamasında olduğundan, bu özelliğe hemen ulaşamayabilirsiniz. Ancak bu durumun çok kısa bir süre içerisinde değişeceğini umuyoruz.