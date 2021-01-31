Google Haritalar, yeni güncellemeyle birlikte sokak görünümünü ve haritayı üst üste bölünmüş ekran şeklinde göstermeye başladı. Bu özellik sayesinde aynı anda hem haritayı hem de sokak görünümünü kontrol edebilirsiniz.

Her geçen gün uygulamalarına ve hizmetlerine yenilik getiren Google'ın bugünkü durağı Haritalar oldu. Şirket, Google Haritalar'ın işlevselliğini bir tık daha üst düzeye taşıyacak bir özelliğini yayınladı. Yeni özellik, Android işletim sistemindeki Google Haritalar'da sokak görünümünü ayrı bir pencereye aldı.

Sokak görünümünü yeni bir pencereye alan arayüz güncellemesiyle Haritalar, artık bölünmüş ekran şeklinde gözükebilecek. Haritada istediğiniz noktaya bir yer işareti eklediğiniz takdirde altta açılan ufak sokak görünümü penceresine tıkladığınızda sokak görünümü, haritanın üstünde aşağıdaki şekilde gözükecek.

Yeni arayüz böyle gözüküyor:

Yeni özellik sayesinde hem sokak görünümünü hem de bulunduğunuz yeri aynı anda yönetebileceksiniz. Üst pencerede sokak görünümünde ilerleyebilir ve etrafınıza bakabilir, altta yer alan haritada istediğiniz yere tıklayarak orayı anlık olarak sokak görünümünde görebilirsiniz. Tabii bulunduğunuz yerin haritada mavi çizgiyle işaretlenmiş olmasına dikkat edin.

Yeni Google Haritalar arayüzü, dünya genelinde pek çok kullanıcı için sunucu taraflı bir güncelleme sayesinde kullanılabilir oldu. Fakat arayüzün iOS kullanıcıları için ne zaman kullanılabilir olacağı henüz bilinmiyor. Aynı özellik, internet tarayıcısındaki Google Haritalar'da uzun bir süredir yer alıyordu.

Google Haritalar, bundan iki hafta önce sokaklarda daha önce görmediğimiz kadar detayı bizlere gösterecek bir özelliğini yayınlamıştı. Yalnızca 4 şehir için yayınlanan bu özellik; yol genişliklerini, yol kenarlarındaki ağaçlandırmaları, refüjleri, yaya geçitlerini, şeritleri ve daha pek çok detayı görmemizi sağlamıştı.