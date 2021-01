The Washington Post'un App Store'daki uygulamalar hakkında paylaştığı yazıya göre bazı uygulamalar, hangi verileri topladığı hakkında dürüst olmayabilir. Birkaç uygulamayı test eden The Washington Post, uygulamaların mağazada gösterilmeyen verileri topladığını iddia etti.

Apple, geçtiğimiz yıl kullanıcılarını sevindiren bir özelliği App Store mağazasına getirmişti. Mağazaya gelen "Uygulama Gizliliği" isimli bölüm, kullanıcıların görüntüledikleri uygulamanın kendileri hakkında hangi verileri topladığını tüm çıplaklığıyla gösteriyordu.

Apple'ın tüm uygulamalarda uyguladığı bu bölüm her ne kadar faydalı bilgiler sunsa da The Washington Post'un yaptığı bazı testlere göre her zaman doğru bilgiler sunmuyor. Yapılan testlerde App Store'daki bazı uygulamaların Uygulama Gizliliği bölümünde göstermediği verileri topladığı ortaya çıktı.

Uygulama sayfasındaki bilgiler doğru olmayabilir:

The Washington Post yazarı Geoffrey A. Fowler, App Store'dan stres gideren "Satisfying Slime Simulator" isimli bir uygulama indirdi. Fakat uygulama, mağaza sayfasında hiçbir verinin toplanmadığını söylerken yazarın iddiasına göre iPhone cihaz tanıma verilerini Facebook, Google ve GameAnalytics isimli şirketlere gönderiyordu. Uygulama, telefonun batarya durumunu, boş kalan depolama alanını, ses seviyesini ve genel konumu da şirketlere ulaştırıyordu.

Bunun ardından birkaç uygulamayı daha kontrol eden yazar, App Store'daki bazı uygulamaların Uygulama Gizliliği bölümünde "yanıltıcı ya da tamamen yanlış" bilgi gösterdiğini iddia etti. Bu da Uygulama Gizliliği bölümü hakkında bir sorunu gün yüzüne çıkarmış oldu.

App Store'daki bu bölüm, Apple tarafından değil, uygulamayı geliştiren geliştiriciler tarafından düzenleniyor. Bahsi geçen uygulamalara eklenen veri toplama bilgileri bölümü App Store'da belirtildiği üzere henüz Apple tarafından onaylanmadı. Yani bu bilginin doğruluğuna güvenip güvenmemek, daha doğrusu geliştiriciye güvenip güvenmemek tamamen kullanıcıya kalmış durumda.

Apple, sağlanan bilgileri doğrulamak için rutin olarak denetlemelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla gizlilik bilgilerini yukarıdaki uygulamalarda iddia edildiği gibi doğru belirtmeyen geliştiriciler, yakında uygulamalarını güncellemekten ve hatta App Store'da varlığını sürdürmekten tamamen uzak kalabilir.