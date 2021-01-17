Google, milyonlarca kişi tarafından kullanılan Haritalar servisini detaylandırmaya ve daha doğru hale getirmeye devam ediyor. Şirket, son olarak dört büyük şehrin sokaklarını çok daha gerçekçi bir şekilde resmetmeye başladı.

Günümüzde en çok kullanılan harita uygulamalarından bir tanesi olan Google Haritalar, özellikle bilmediğiniz bir şehre ya da ülkeye gittiğinizde gideceğiniz yeri bulmada bir hayli yardımcı olabiliyor.

Ancak Google'ın bu haritalar servisinin eksiksiz olduğu anlamına da gelmiyor. Google Haritalar servisinde halen birçok eksiklik bulunuyor ve şirket de bu eksiklikleri gidermek, uygulamayı daha detaylı hale getirmek için geliştirmeler yapıyor. Arama devinin bu konuda yaptığı son hamle dört büyük şehrin sokaklarına dair daha detaylı bilgileri kullanıcılarına sunmak oldu.

Google, Haritalar servisini detaylandırmaya devam ediyor

(Tokyo: sol taraf güncelleme öncesi, sağ taraf güncelleme sonrası)

Google, geçtiğimiz sene ağustos ayında yaptığı bir duyuruda Google Haritalar'ın çok daha gerçekçi bir görünüme sahip olacağını duyurmuştu. Londra, New York, San Francisco ve Tokyo şehirleri için bu özellik en sonunda gerçeğe dönüştü.

(Londra: sol taraf güncelleme öncesi, sağ taraf güncelleme sonrası)

Yeni güncellemeyle birlikte bu dört şehrin sokakları çok daha detaylı bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Bu dört şehirde yol genişlikleri, yol kenarlarındaki ağaçlandırmalar, yaya geçitleri, refüjler ve yaya adaları da bu şehirlerin haritalarında resmediliyor. Hatta parklardaki yürüyüş yolları da gerçek genişliğiyle birlikte gösteriliyor.

(San Francisco: sol taraf güncelleme öncesi, sağ taraf güncelleme sonrası)

Bu detaylı sokak güncellemeleri, uygulamanın sürümünden ya da beta durumundan bağımsız olarak sunucu tarafında gerçekleştiriliyor. Bu güncellemeler bazı kullanıcılar tarafından şu an görülebilir durumdayken bazıları için henüz görülebilir durumda değil.

Bu güncellemenin size de gelip gelmediğini öğrenmek için Haritalar uygulamasından Londra, New York, San Francisco veya Tokyo şehirlerine gelin ve sokak seviyesine kadar inerek kontrol edin.