Google Haritalar, Trafik Kazasına Neden Oldu: 3 Kişi Öldü!

Google Haritalar uygulamasıyla yol takibi yapan bir sürücü, devamı olmayan bir köprüye girdi. Metrelerce yüksekten boşluğa düşen sürücü, beraberindeki iki kişi ile hayatını kaybetti.

Navigasyon uygulamaları, hayatlarımızın ayrılmaz bir noktası hâline geldi. Özellikle de kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay hizmetleri, artık araç kullanırken bildiğimiz yollar için bile navigasyon kullanmamıza yardımcı oluyor. Ancak yaşanan bir olay, bu navigasyon uygulamalarına çok da güvenmememiz gerektiğini gözler önüne seriyor.

Hindistan'da yaşanan olayda 3 arkadaş, Google Haritalar uygulamasının yönlendirmesi ile Ramganga isimli bir nehrin üzerindeki köprüye girdiler. Ancak bu köprü, meydana gelen bir sel felaketinde yıkılmıştı. Google Haritalar'a koşulsuz şartsız güvenen sürücü, köprünün devamının olmadığını fark edemedi ve metrelerce yüksekten boşluğa düştü. Olayda, araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Köprünün neden kapatılmamış olması da bir muamma

Yaşanan olayda kusurlu olan sadece Google Haritalar değil. Bölge halkına göre yetkililer, devamı olmayan köprünün girişini de kapatmamışlardı. Ölen kişilerin aileleri, tüm sorumlululardan hesap sorulması gerektiğini söylediler.

Bu arada; Google Haritalar, daha önce de benzer haberlerle gündem olmuştu. Hatta geçtiğimiz yıllarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'de de ölümlü bir trafik kazası gerçekleştiğini ve bundan kaynaklı olarak Google'a dava açıldığını söylemiştik. Buradan çıkarabileceğimiz tek sonuç, navigasyon uygulamalarına körü körüne bağlanmamak.