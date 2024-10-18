Navigasyonda hep duyduğumuz o meşhur kadın sesini biliyorsunuz, hatta birçoğumuz “neden bir erkek seslendirmiyor?” diye düşünmüş bile olabiliriz. Ancak bu seslendirmeye dair ortaya çok garip bir araştırma çıktı.

Cinsiyet temelli risk alma davranışlarını inceleyen bazı psikolojik araştırmalar, erkeklerin bu konuda nasıl bir risk aldığına dair güzel örnekler ortaya koyuyor.

Bu risklerin sebeplerinden birisi de tahmin edeceğiniz üzere navigasyon sesi!

“Çekici” ses tonuna sahip navigasyon sesi, erkeklerde kötü bir etki bırakıyor.

Erkek sürücülerin, navigasyon sesinden etkilenerek daha fazla “risk” aldığına dair birtakım çalışmalar gerçekleştirildi. Fudan Üniversitesi, bu konuyla ilgili yapılan çalışmasında erkeklerin bu davranışlarının trafikte kötü etkileneceğini ortaya koydu. Mesela kırmızı ışıkta durmamak, sarı ışıkta geçmek gibi.

Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

İki ayrı kadın ses tonuna sahip navigasyon sesi, bazı erkek sürücülere dinletildi.

İlk deneye göre daha tiz, nispeten çekici ve ince tonlu bir kadın sesi dinletilen erkekler, rotalarını aniden değiştirme ya da ışıklarda durmama eğilimi gösterdiler. Bunun yanında daha pes ses tonlu navigasyon sesine sürücülerin tepki vermedikleri ortaya çıktı.

İkinci bir deneyde de iki grup erkek sürücü, bir köprüyü geçmeleri sanal gerçeklik ortamında izlendi. Köprüyü geçmeden önce de bir gruba tiz, bir gruba pes kadın sesi dinletildi. Daha yüksek ve tiz sesi dinleyen sürücüler, diğerlerine göre köprüyü çok hızlı geçti.

Bunun nedeni ise bilinçaltında tiz sesin, daha fazla risk almaya yönlendirmesiydi.

Daha pes sesli navigasyon sesini dinleyen erkeklere göre “çekici” bulunan kadın sesini duyan erkekler, %40 oranla risk almaya yatkın oluyor. Bunun nedeninin ise istemsizce navigasyona sürüş becerilerini sergilemesi olduğu tespit edildi.

Araştırmacıların, trafikte böyle riskler alınmaması için araç ses etkileşim tasarımlarında kadın sesi kullanımının azaltılması yönünde bir talebi var.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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