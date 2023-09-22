ABD'de Google'a yeni bir dava açıldı. Bu davanın nedeni, Haritalar hizmetiydi. Geçtiğimiz yıl yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün ailesi, kazanın Google Haritalar'ın yanlış yönlendirmesi nedeniyle yaşandığını ileri sürüyor.

Akıllı telefonlar ile internet kullanımının hayatımızı en çok kolaylaştırdığı alanlardan biri ulaşım oldu. Google ve Apple gibi şirketlerin harita hizmetleri sayesinde geçmişte yanımızda taşımak zorunda kaldığımız devasa boyutlu haritalar, akıllı telefonlarımızla ceplerimize sığar hale geldi. Ancak bu demek olmuyor ki navigasyonlar yüzde 100 doğrulukla çalışıyor. Hatta ABD merkezli teknoloji devi Google, Haritalar uygulamasındaki bir hata nedeniyle yargılanacak.

Eylül 2022'de ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir trafik kazası gerçekleşti. Bu kazada Philip Paxson isimli bir adam da hayatını kaybetti. ABD'li kolluk kuvvetleri, kazazedeyi 10 yıl önce çökmüş olan bir köprünün enkazı arasında buldular. Talihsiz adam, takla attığı kamyonetinin içinde hayatını kaybetmişti. Philip Paxson'un ailesi, yaşanan bu olayın tek sorumlusunun Google olduğunu ileri sürerek, şirkete dava açma kararı aldı.

Google, hatalı navigasyon bilgisi ile ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor

*Philip Paxson'un hayatını kaybettiği yer.

Davacı ailenin avukatlarına göre söz konusu köprü çöktüğü zaman bölge sakinleri ile Google arasında e-posta aracılığıyla iletişim kurulmuş. Köprünün çöktüğü, navigasyon bilgilerinin güncellenmesi gerektiği de Google'a bildirilmiş. Acılı aile, dava dosyalarına da giren e-posta kayıtlarının Google tarafından önemsenmediğini iddia ediyor.

Bir Google sözcüsü, konuyla ilgili olarak Guardian'a açıklama yaptı. Sözcü, ailenin acısını derinden hissettiklerini belirtti. Haritalar için esas amaçlarının zaten doğru navigasyon bilgilerini sağlamak olduğunu anlatan Google sözcüsü, düzelme ile ilgili talepleri de incelediklerini söyledi.

ABD'deki olay, navigasyon kaynaklı ilk ölümlü trafik kazası değil

Navigasyon kaynaklı ölüm kazaları ilk kez gündem olmuyor. 2015 yılında Nissan'ın kendi navigasyon sistemi yüzünden gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 2019 yılında ise Endonezya'da bir kamyon şoförü, navigasyonun yanlış yönlendirmesi nedeniyle hayatını kaybetti. 2020'de ise iki Rus, yine navigasyon kaynaklı trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Üstelik bunlar daha medyaya yansıyanlar. Arka planda kaç kaza yaşandığını bilen yok.

Türkiye'de de yaralanmayla sonuçlanan navigasyon kazaları yaşandı...