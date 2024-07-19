Google Haritalar, yurt dışında 2019 yılından bu yana kullanılmakta olan radar noktası bildirme özelliğini Türkiye'de de kullanıma açtı. Ayrıca yoldaki kazaları, çalışmaları ve hatta istop etmiş araçları bile bildirebileceksiniz.

Dünyanın en popüler navigasyon uygulaması olan Google Haritalar, sürücülerin aktif olarak kullanmaya alışmaları halinde trafiği azaltma potansiyeline sahip bir özelliği yayınladı. Söz konusu özellik sayesinde deyim yerindeyse yolda kuş uçsa diğer sürücülere haber verebileceksiniz. Aynı zamanda diğer sürücülerden de haber alabileceksiniz.

Google Haritalar'ın yeni özelliği ile bulunduğunuz yerde kaza, yavaşlama, yol çalışması, kapalı şerit, istop etmiş araç, yol üzerinde bir nesne ya da radar noktası bulunup bulunmadığını haritaya ekleyebiliyorsunuz. Böylece aynı yerden geçecek sürücüler, uygulamaya eklenen bildirimi görüp ona göre rotasını değiştirebilecek, yavaşlayabilecek ya da aracı daha dikkatli kullanabilecekler.

Google Haritalar'ın trafik bildirimi özelliği nasıl kullanılır?

#Adım 1: Baloncuk içinde "+" simgesine dokunun.

Baloncuk içinde "+" simgesine dokunun. #Adım 2: Eklemek istediğiniz bildirime dokunun.

Yanlış bildirim eklemeniz halinde geri sayım bitmeden "Geri al" butonuna dokunun.

Bu arada Google Haritalar'ın yol üzerindeki radar noktalarını 2019 yılından bu yana gösterdiğini belirtelim. Ancak söz konusu özellik, son güncellemeye kadar ülkemizde kullanılamıyordu. Google'ın sürücüleri yanlış yönlendiren hatalı bildirimlerle nasıl baş edeceğini ise biz de bilmiyoruz…