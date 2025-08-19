Teknoloji şirketlerinin artan enerji ihtiyacı, geleneksel kaynakların ötesinde yeni çözümleri gündeme taşıyor. Veri merkezleri için sürdürülebilir enerji kaynakları arayışı hız kazanmış durumda. Bu kapsamda nükleer enerji, büyük ölçekli teknoloji yatırımlarında öne çıkan seçeneklerden biri haline geliyor. Google'da bunlardan biri.

Google, veri merkezlerini ayakta tutmak için artık nükleer enerjiden destek almayı planlıyor. Şirketin ilk durağı ise Tennessee’deki Oak Ridge olacak. Burada inşa edilecek Hermes 2 isimli nükleer santral, Google’ın bu alandaki yeni yolculuğunun başlangıcı olacak.

Hermes 2 santrali, Kairos Power iş birliğiyle hayata geçirilecek ve Tennessee Valley Authority (TVA) ile yapılan uzun vadeli anlaşma kapsamında Google’a 50 megavat elektrik sağlayacak.

Küçük modüler reaktörlerle veri merkezlerine enerji sağlanacak

2030’da faaliyete geçmesi planlanan tesis, toplamda 500 megavat kapasiteye ulaşacak bir projenin ilk parçası olacak. Bu proje kapsamında birden fazla küçük modüler reaktör (SMR) inşa edilecek. Bu reaktörler, Google’ın Tennessee’deki Montgomery County ve Alabama’daki Jackson County’de bulunan veri merkezlerine enerji aktaracak. Tam kapasiteye ise 2035 yılına kadar ulaşılması hedefleniyor.

Google’ın Kairos Power ile yaptığı bu anlaşma, küçük modüler reaktörlerden nükleer enerji satın almak için yapılan ilk kurumsal anlaşma olma özelliğini taşıyor. Şirketin bu hamlesiyle veri merkezlerinin enerji ihtiyacında nükleer kaynakların payının artması bekleniyor.