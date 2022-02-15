Ülkemizdeki oyun stüdyolarına mentorluk ve oyun yayınlama gibi hizmetler veren kuluçka merkezi Game Factory, Google for Startups'ın ilk oyun partneri oldu. Yeni ortaklıkla birlikte Türk oyun sektörünün daha da gelişmesi hedefleniyor.

Google’ın dünya çapındaki girişimleri desteklemeye odaklanan platformu Google for Startups, bugün dünyada oyun alanındaki ilk partnerini açıkladı. Bu partner, Türkiye’nin dünya oyun sektöründeki yükselişini somut bir şekilde gösterecek şekilde Game Factory kuluçka merkezi oldu. Game Factory, Google partnerliğiyle birlikte Türk oyun stüdyolarına sunduğu desteklere yenilerini ekleyecek.

Game Factory, günümüzde ülkemizdeki 70’ten fazla oyun stüdyosuna eğitim, mentorluk, ekip arkadaşı bulma, yatırımcı networkü sağlama, oyun yayınlama gibi destekler sağlıyor. Google ortaklığıyla birlikte sunulan destekler arasına Google ürünleri için mentorluklar, Google networkü, Google Workspace, Firebase, Ads gibi ürünler de eklenecek.

Google for Startups yetkilisi: Türkiye’deki etkinliğimizi artırmak bizim için önemli

Google for Startups ve Game Factory ortaklığı hakkında açıklama yapan Google for Startups Global Hızlandırıcı Operasyonları ve Partnerlikleri Başkanı Kevin O’Toole, partnerlikten dolayı heyecanlı olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Google olarak Game Factory ile resmi olarak partnerliğimize başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türk startup ekosisteminin ve özellikle oyun sektörünün önemli ölçüde büyümesini göz önüne aldığımızda, Türkiye’deki etkinliğimizi artırmak bizim için önemli. Türkiye’deki girişimcileri Game Factory aracılığıyla desteklemeye devam edeceğimiz ve Game Factory’deki oyun stüdyolarına Google’ın en iyi ürünlerini, teknolojilerini ve uzmanlarını sağlayacağımız için heyecanlıyız.”

Game Factory’nin CEO’su Efe Küçük ise yaptığı açıklamada Türk oyun sektörüne artık daha fazla destek sağlayabileceklerini ifade etti.

“Google ile partnerliğimizi bir üst seviyeye taşıdığımız için heyecanlıyız. Bu partnerliğin ciddi büyüme hızına ulaşan ve globalleşme yolunda olan Game Factory ve Türk oyun sektörü için büyük bir fayda sağlayacağına hiç şüphemiz yok. Google ile olan partnerliğimiz sayesinde ekosistemimize daha fazla destek sunabileceğimiz için çok mutluyuz. Ayrıca, Google for Startups’ın oyun alanındaki ilk partneri olduğumuz için oldukça heyecanlıyız. Oyun girişimciliği ve kuluçkası konusundaki uzmanlığımızı, Google’ın da networküyle bir araya getirerek Türk oyun ekosistemine daha fazla fayda sağlayıp hep birlikte büyüyeceğiz.”