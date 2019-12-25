Google’ın 2019 Yılında Doğru ve Yanlış Yaptığı 6 Şey

2019 yılı teknoloji devi Google açısından oldukça çalkantılı bir yıl olarak geçti. Bu yazımızdaysa işten çıkarmalardan tutun da Google Stadia'ya kadar pek çok farklı olayla anılan teknoloji devinin nasıl bir yıl geçirdiğine değineceğiz.

Son birkaç yıla bakacak olursak Google, kendi seviyesinde olan şirketlere kıyasla bazı doğru adımlar atmayı başardı. Hatta kendisi ile her yönden benzer diyebileceğimiz Facebook’a kıyasla Google, temel gizlilik sorunları ve yazılımsal algoritmalarıyla ilgili meydana gelen sorunları ve tartışmaları ortadan kaldırma konusunda oldukça hızlı davranarak rakibinin önüne geçti.

Şirket, geride bıraktığımız 2019 yılı boyunca pek çok olayla anıldı. Bu noktada 2019’un Google açısından korkunç bir yıl olduğunu söyleyemeyiz tabii ki ancak yaşanan bu olayların bazıları akıllıca hamleleri içerirken bazılarıysa hata olarak nitelendirilebilecek yanlışlar üzerine kuruluydu. Dilerseniz gelin bu hatalara ve akıllı hamlelere biraz daha yakından bakalım.

İyi - Yönetim değişikliği tamamlandı:

2015 yılında CEO'su Larry Page, tek bir birim olarak Google'ı da içerecek şekilde Alphabet adlı yeni bir holding şirketi oluşturarak teknoloji dünyasını karıştırdı. Yeniden örgütlenme Page’in dikkatini sağlık ve ulaşım gibi alanlarda risksiz, kârsız “moonshot”lara ayırmasına izin verirken, Google’ın CEO’su olan Sundar Pichai ise şirketin geri kalan yönetimini idare etmekle ilgilendi.

Bölünmeden bu yana Page ve Sergey Brin, büyük bir kamu şirketini yönetme zahmetinden vazgeçmiş olsalar da Alphabet çatısı altındaki diğer girişimler henüz kendi kendini yeten işletmelere dönüşemedi. Hatta Alphabet’in Nest gibi pek çok girişimi Google’a katlanarak geri döndü. Aralık ayının başında Page ve Brin’in, Alphabet’teki aktif yönetimlerini sona erdirdiklerini ve tüm yetkileri Pichai’ye devrettiklerini açıklaması ise bu girişimlerin çok daha olumlu sonuçlar vermesini sağlayabilir.

Kötü – Google’ın işten çıkarmaları daha şiddetli bir hâl aldı:

2019 yılı içerisinde bir dizi işten çıkarma olayları ile anımsanan Google, bu işten çıkarmalar yüzünden küçük çaplı bir iç kriz yaşadı. Google, iddialara göre yetkisi olmamasına rağmen şirket bilgilerine erişen iki çalışanın görevlerini askıya almış ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatmıştı. Tabii ki alınan bu karar dev şirketin umduğu gibi sonuçlanmadı ve şirket içi bir hareketlilik başladı.

Google’ın bu kararına tepki vermek için içlerinde Google çalışanlarının da bulunduğu bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün etkileri devam ederken yaptırımlarına hız kesmeden devam eden Google, bu sefer de hem yürüyüşe katılan iki çalışanını hem de görevi askıya alınan iki çalışanını kovdu. Tabii ki bu işten çıkarma eylemleri pek çok insanın ve sendikaların tepkisini çekti. 2020 yılında yeni CEO’ya düşen ilk görev ise şirketin bu kötü imajını düzeltmek gibi görünüyor.

İyi – “Made by Google” etkinliği beklenenden daha iyi sonuç verdi:

Google’ın sunduğu Pixel telefonların ilk üç nesli oldukça beğenilmişti ancak onları doğrudan satan ABD aracısı Verizon’du ve telefonlar, pek çok mağazada mevcut değildi. Ayrıca telefonların iPhone’a benzer bir fiyat politikasıyla piyasaya sunulması da pek çok insana hitap etmiyordu.

2019 yılında Google, Pixel 3’ün pek çok özelliğini çok daha düşük bir fiyatla sunan Pixel 3a modelini tanıttı ve telefonun satışları Verizon’un yanı sıra T-Mobile ve Sprint üzerinden de gerçekleştiriliyordu. Sonrasında şirket, Pixel çizgisini AT&T mağazalarında da buluşturan Pixel 4’ü tanıtarak Pixel cihazlarının deneysel ürünler olmadığını kanıtladı.

Kötü – Stadia Gaming, beklenenin altında bir başlangıç yaptı:

Hem Apple hem de Google, 2019 yılında oldukça iddialı oyun hizmetleri başlattı. Apple Arcade; iPhone, iPad, Apple TV ve Mac için ayda 5 dolar gibi bir fiyata yüksek kaliteli indirilebilir içerikler sunuyor. Öte yandan konsol kalitesindeki oyunları her cihaza aktarmayı planyan Google Stadia ise 130 dolarlık bir donanım satın alımı ve ayda 10 dolarlık abonelik ücretinin yanı sıra sınırlı sayıda premium oyunlar için ayrı fiyat etiketleri içeriyor.

İyi – Daha fazla akıllı ürün gizlilik özellikleri alıyor:

Gizlilik konusunda takıntılı insanların Google kullanmaktan kaçındığını görmüşsünüzdür. Bunun nedeni ise şirketin, kullanıcıları hakkında özellikle reklam hedeflemesi yapmak için bilgi toplamasıdır. Google ile geçmişi bu tür olaylarla dolu olan Facebook’u karşılaştıracak olursak Google, üçüncü şahısların sizin hakkınızda bilmesi gerekenleri daha iyi bir şekilde koruyor ve yeni özellikler ekleme konusunda da iyi iş çıkarıyor.

Örneğin geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen I/O geliştirici konferansında Google, Google Haritalar için hizmetin gerçek dünyadaki gezintilerinizi günlüğe kaydetmesine izin veren özelliği kapatmanıza olanak tanıyan yeni bir “gizli mod” tanıttı. Bu özelliğin oldukça yararlı olması bir yana Chrome tarayıcısından bilinen “gizli mod” (Incognito Mode) ile aynı adlandırılması da anlaşılmasını kolaylaştırıyor. I/O’da şirket, ayrıca kamera ve mikrofonu kapatmak için fiziksel bir anahtara sahip olan yeni Nest Hub Max’i de tanıttı.

Kötü - Şirketin sağlık projesiyle ilgili farklı skandallar yaşandı:

Temmuz ayında yapılan bir duyuruda Google, bulut tabanlı AI hizmetlerini kullanarak tıbbi sonuçları iyileştirmek için büyük bir sağlık sistemi olan Ascension ile çalıştığını açıklamıştı. Ancak daha sonraları ortaya çıkan raporlar ve iddialar, “Nightingale” olarak adlandırılan bu projenin Google çalışanlarına hastaların sağlık kayıtlarına erişim izni verdiğini göstermişti. Daha sonrasındaysa Google, bu çalışmanın tüm düzenlemelere uygun olduğunu ve medya raporlarının yanlış olduğunu belirtmişti.

Google açısından oldukça çalkantılı bir yıl olan 2019, şirketin yaptığı iyi ve kötü hamlelerle aşağı yukarı buna benzer bir şekilde geçti. Şirket, her ne kadar geride bıraktığımız yıl içerisinde imajına zarar verecek bazı işlere bulaşsa da yeni yıl için umut vadeden pek çok projeye de imza attı desek yanılmış olmayız.