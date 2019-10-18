Google Stadia Çıkış Tarihi, Fiyatı, Özellikleri ve Oyunları

Neredeyse internete bağlanan her bilgisayar ve televizyondan kullanılabilen Google Stadia, bir aydan az bir süre içerisinde kullanıma açılacak. Peki Google Stadia nedir? Kullanmak için neler yapmak gerekiyor? Platform hangi oyunları destekleyecek? Tüm bu soruların cevapları yazımızda.

Oyunculuk tarihinde, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmamasını sağlayan belirli mihenk taşları vardır. Bunlardan biri, Playstation ve Xbox gibi gelişmiş konsolların hayatımıza girmesi. Zamanla daha da gelişen bu konsollar, oyun dünyasının vazgeçilmezleri hâline geldi. Daha da fazlası, koca sektöre yön vermeye bile başladılar.

İşte Google Stadia da başarılı olduğu takdirde bu mihenk taşlarından biri olabilir. Oyunculuğun kurallarını yeniden yazabilir. İstediğiniz oyunu oynamak için yüklü miktarlarda para harcayarak bir sistem kurma zorunluluğunu ortadan kaldırabilir. Peki böylesine kapsamlı bir işi nasıl başaracak? Gelin Google Stadia’yı mercek altına alalım.

Google Stadia çalışma mantığı: Oyunları yüklemeden nasıl oynayacağız?

Böylesine iddialı bir sistemin nasıl çalıştığını bilmek önemli. Öncelikle oyun oynarken ekran kartı gibi temel parçalara ihtiyaç duyulmayacak. Bunun her ne kadar geçmişte örnekleri olsa da çok alışılagelmiş bir durum değil. Üstelik bu örneklerin hiçbiri de Google Stadia kadar kapsamlı değil.

Bulut tabanlı oyun servisleri, oyunları kendi sunucuları üzerinde işler. Sonrasında ise işlediği bilgiyi sizin cihazınıza gönderir. Oyun oynarken güçlü bir donanıma ihtiyaç duyulmayacak olmasının sebebi bu. Yani Google Stadia için, aylık ücret ödeyerek kiralanabilen bir oyuncu bilgisayarı diyebiliriz.

Google Stadia’nın alışılmışın dışında çalışma sistemi sayesinde oyunları bilgisayar kullanmadan da oynayabilecekseniz. Kullanabileceğiniz platformlar arasında akıllı televizyonlar ve telefonlar da bulunuyor. Şu an için Google Stadia desteği verebilecek olan telefonlar ise Google Pixel 3 ve 3a.

Google Stadia teknik özellikleri: Satın almadan en ileri teknoloji AMD kartlarını kullanmak...

Google Stadia kullanırken sizin tarafınızda çalışan donanımın güçlü olmasına gerek olmadığını söylemiştik. Ancak Google tarafında bu işi sizin için yapan bir makine olacak. Bu makine, 2.7GHz hızında çalışabilen, Stadia için özeli olarak üretilmiş bir işlemci kullanacak. Ekran kartı olarak da yine özel olarak AMD tarafından üretilen bir parçadan güç alınacak.

Bu ekran kartı bellek tipi olarak GDDR6 yerine HMB2 kullanacak. HMB2, GDDR6 ile karşılaştırıldığı zaman daha az güçle daha iyi performans verebiliyor. Ancak karmaşık bir yapı olması ve maliyetinin daha yüksek olması sebebiyle daha az tercih ediliyor.

Google Stadia, RAM tarafında işlemciyle paylaşılan, 16GB’lık bir belleğe sahip olacak. Depolama için de bulut SSD yöntemi kullanılacak. Yani kullanıcıya gönderilen bilgi, Google tarafında SSD üzerinde işlenecek. Bu sayede oyunlardaki bekleme ekranlarında hatırı sayılır bir azalma görülecek.

Google Stadia ne zaman çıkacak?

Google’ın donanım şefi Rick Osterloh, geçtiğimiz günlerde Google Stadia’nın 19 Kasım’da kullanıma açılacağını duyurdu. Ancak Türkiye’de ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Şimdilik kullanıma sunulacağı ülkeler arasında ABD, Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kanada ve Norveç bulunuyor.

Google Stadia fiyatı:

Stadia Pro aylık 9,99 dolar, Stadia Founders Edition oyun koluyla birlikte tek seferlik 129 dolar, sonraki dönemde ise aylık 9,99 dolar olarak açıklandı.

Bu paketler Stadia Pro ve Stadia Founder’s Edition olarak isimlendirilmişti. Founder’s Edition, 4K görüntü aktarımını destekleyen Chromecast Ultra ve sınırlı sayıda üretilmiş mavi bir Stadia kontrolcüsü ile geliyordu. Bu paketin fiyatı 129 dolar.

Bu paket Avrupa ve Kuzey Amerika’da kısa sürede tükenme noktasına geldiği için, yerine Stadia Premier Edition isimli bir paket çıkarıldı. Bu pakette de Chromecast Ultra mevcut. Ancak Stadia kontrolcüsü mavi yerine beyaz renkte gönderiliyor. Ayrıca Founder’s Edition’da verilen üy aylık Stadia Pro üyeliği de bu pakette mevcut.

Gelelim Stadia Pro’ya. Stadia Pro, en düşük ücretli paket. Bu pakette Chromecast Ultra ya da bir Stadia kontrolcüsü mevcut değil. Ancak Google Stadia kullanmak isteyen herkesin bu üyeliğe ihtiyacı olacak. Zaman zaman ücretsiz oyunlar da verilecek. Ücreti ise aylık 9,99 dolar olacak. Bu arada bu ücretlere oyunlar için ödenecek paranın dâhil olmadığını söyleyelim.

Google Stadia oyunları:

Google Stadia, sektöre hızlı bir giriş yapabilmek için son dönemlerde çıkan neredeyse tüm popüler oyunları destekleyecek. Bu oyunlar arasında tabii ki Playstation veya Xbox özel oyunları yer almıyor. İşte Google Stadia üzerinden ilk aşamada oynanabilecek oyunların tam listesi:

Assassin’s Creed Odyssey

Attack on Titan 2

Baldur’s Gate III

Borderlands 3:

Cyberpunk 2077

Darksiders Genesis

Destiny 2

Destroy All Humans

Doom

Doom Eternal

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Get Packed

GRID

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Marvel’s Avengers: A-Day

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Orcs Must Die 3

Power Rangers: Battle for the Grid

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown

Superhot

The Crew 2

The Elder Scrolls Online

Thumper

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s The Division 2

Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Trials Rising

Watch Dogs: Legion

Windjammers 2

Wolfenstein: Youngblood

Google Stadia ücretsiz denenebilecek mi?

Google Stadia, kolaylıkla ön yargı beslenebilecek bir sistem. Bu ön yargılar platformun kendi suçu değil. Ancak özellikle Türkiye gibi internet bağlantısının stabil olmadığı yerlerde ön yargıya sahip olmamak pek mümkün değil. Bu ön yargıları kırmak içinde satın almadan önce deneme yapmak gerekiyor.

Google Stadia, an itibarıyla üyelik satın almadan denemek gibi bir seçeneğe sahip değil. Ancak Google tarafından yapılan bir açıklama, bu durumun gelecekte değişeceğini söylüyor. Google, platformun çıkışından belirli bir süre sonra, hem Stadia’nın hem de oyunlarının ücretsiz şekilde denemeye açılacağını söyledi.

Google Stadia geliştiriciler için ne anlama geliyor?

Geliştiricilerin Google Stadia ile alakalı olarak akıllarında bulunan en büyük sorun, bulut sistemi için bir oyun yapmanın zorluklarıydı. Google, Stadia için bulut temelli oyun geliştirme araçları sunacağını açıklayınca bu sorun bir nebze de olsa ortadan kalktı. Ancak geliştiricilerin aklında bulunan önemli bir soru daha var.

Google’ın geliştiricilere ne şekilde ödeme yapacağı henüz bilinmiyor. Steam gibi kârdan pay şeklinde ödeme yapılabilir ya da oyunların oynanma saati başına ödeme yapılabilir. Hatta bambaşka bir sistem de geliştirilebilir. Ancak bu konu şimdilik tam bir gizem.

Google Stadia ne kadar internet harcayacak?

Oyun oynamak için donanım zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ancak bu sefer de başka bir zorunluluk geliyor. Bu zorunluluk da güçlü, sınırsız ve stabil bir internet bağlantısı. Çünkü şimdiden söyleyelim, Google Stadia kesinlikle kota dostu olmayacak. Zaten 4K çözünürlükte yayın yapabilen bir platformun kota dostu olmasını beklemek de pek gerçekçi bir istek olmaz.

Google Stadia’nın internet kullanımına kısaca değinelim. Stadia üzerinden bir saat boyunca 720p 60fps oyun oynama deneyimi 4.5GB internet kullanacak. Bu değer 1080p 60fps’te 9GB, 4K 60fps’te ise saatte 15,75GB olacak. Yani adil kullanım noktası olan bir internet paketiyle Google Stadia kullanmak, muhtemelen birkaç günlük kullanım ardından imkansız hâle gelecek.

Google Stadia'yı deneyen oyuncuların verdikleri tepkiler:

Google, Stadia platformunu Gamescom 2019’da oyuncuların deneyimine sundu. Sonrasında ise Stadia’yı deneyimleyen oyuncuların tepkilerini resmî Twitter hesabından paylaştı. 40 saniyelik videoda, deneyen insanlara Stadia hakkında ne düşündükleri soruldu. Yorumlar oynanışın akıcı olduğu, hatta bulut üzerinden oynandığının anlaşılmadığı yönündeydi.

Tabii ki bu yorumlar tamamıyla öznel. Yani bir kişinin hissetmediği bir gecikme, başka biri tarafından hissedilebilir. Ancak şimdilik elimizde bulunan bilgiler deneyen insanların memnun olduğu yönünde. Dilerseniz Stadia Twitter hesabında paylaşılan kısa videoyu yukarıdan izleyebilirsiniz.

Güncel donanım ihtiyacını tamamıyla ortadan kaldırma iddiasıyla piyasaya çıkacak olan Google Stadia ile ilgili hazırladığımız içeriğin sonuna geldik. Şimdilik akıllarda soru işareti bırakan konular, platform 19 Kasım’da kullanılabilir olduğu zaman cevaplara kavuşacak. O zamana kadar beklemekten başka çaremiz yok.

Google, Stadia için yeterli internet hızına sahip olup olmadığınızı ölçen bir siteye sahip. Dilerseniz, buraya tıklayarak “Check Now” demeniz hâlinde size sonuçlar gösteriliyor. Test sonucunda yüksek çözünürlükte oyun oynamaya yeten bir internetiniz olup olmadığı ya da 4K çözünürlüğe yetip yetmediği bilgileri paylaşılıyor.