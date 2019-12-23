iPhone kullanıcılarının aksine Android kullanıcıları, cihazlarında kullanmak istedikleri internet tarayıcısını daha geniş bir yelpazeden seçebiliyorlar. Bu yelpazeye eklenen son tarayıcı da Vivaldi oldu ve bu yeni tarayıcının Google Chrome’dan daha üstün olduğu belirtiliyor.

Google Chrome, Android cihazların internet tarayıcısı olarak liderlik koltuğunda oturuyor diyebiliriz. Chrome, diğer tarayıcılarla karşılaştırıldığında daha iyi bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Mobil ve masaüstü cihazlarda sağladığı kullanıcı arayüzü, Chrome’un en büyük artılarından biri olarak karşımıza çıkıyor ancak kullanıcı arayüzünü bir kenara bırakırsak Google Chrome’un eksikleri de bulunmuyor değil.

Android için geliştirilen birçok internet tarayıcısı, ikide bir çıkan reklamları engellemek ve kullanıcı gizliliğini sağlamak gibi birçok özelliğe sahip. Bunlara ek olarak Opera ve UC Browser gibi tarayıcıların Gece Modu da bulunuyor. Bu da geceleri kullanıcının internette daha rahat gezinmesini sağlıyor.

UC Browser ve Opera’nın Google Chrome ile verdiği savaşa Vivaldi de katılıyor:

Vivaldi, geçtiğimiz günlerde Google Play Store üzerinden tarayıcısının beta sürümünü kullanıcılara sundu. Yeni tarayıcı, Google Chrome’u bir kenara bırakmanız için oldukça sıra dışı ve heyecan verici özelliklerle kullanıcı karşısına çıkıyor. Vivaldi’nin sunduğu bu özellikleri 5 maddeden oluşan bir listeyle inceleyelim.

1. Vivaldi, sahip olduğunuz bütün verileri senkronize edilebiliyor:

Vivaldi, şifrelerinizden favorilerinize kadar sahip olduğunuz bütün verileri mobil cihazlarınızdan masaüstü cihazlarınıza çift yönlü olarak senkronize edebiliyor. Buna ek olarak sahip olduğunuz bütün veriler, uçtan uca şifreleme ile koruma altına alınıyor.

2. Vivaldi’nin not alma seçeneği de bulunuyor:

Android için geliştirilen Vivaldi tarayıcısı sayesinde, telefonunuza ekstra olarak indirdiğiniz not alma uygulamalarına ihtiyacınız kalmayacak. Vivaldi tarayıcısının içine eklenen not alma seçeneği, internet keyfinizin yarıda kalmasına engel oluyor.

3. Vivaldi ile ekran görüntüsü alabileceksiniz:

Android için geliştirilen Vivaldi’nin beta sürümü ile internet sayfalarının tam ekran veya ekranın istediğiniz bir bölümünün görüntüsünü alabileceksiniz. Tarayıcının içinde yer alan ekran görüntüsü alma seçeneği ile internet sayfalarının tamamının da görüntüsünü alabileceksiniz. Ayrıca aldığınız ekran görüntüleri de direkt olarak Android’in Galeri uygulamasına kaydedilecek.

4. Aynı anda açık olan internet sekmeleri arasında gezebileceksiniz:

Vivaldi’nin masaüstü tarayıcısında olduğu gibi Android için geliştirilen tarayıcıda da aynı anda açık olan internet sayfaları olabildiğince düzenli bir biçimde görüntüleniyor. Eklenen sekme değiştirme özelliği sayesinde açık olan internet sayfaları arasında istediğinizde vakit geçirebileceksiniz.

5. Vivaldi'nin sahip olduğu diğer özellikler:

Vivaldi’nin sahip olduğu özellikler arasında internet sekmelerini kopyalama, okuma modu ve gizli sekme gibi seçenekler de bulunuyor. Vivaldi, kullanıcının gizliliğine büyük önem veriyor ve gizli sekme modunda, internet geçmişine dair hiçbir veri kaydedilmiyor.

Google Chrome'a alternatif olabilecek bu tarayıcının özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Tarayıcının betasını indirmek için aşağıdaki indirme butonunu kullanabilirsiniz.