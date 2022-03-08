Google'dan Tacize Karşı Filtre Yazılımı: Harassment Manager

Google, yeni uygulaması Harassment Manager'ı duyurdu. Gazeteci ve ünlü kişiler için geliştirilen yazılım, sosyal medyadaki küfür, hakaret ve taciz içerikli yorumlarla ilgili toplu işlem yapmaya yarıyor. Henüz test aşamasında olan uygulamanın ne zaman tamamen kullanılabilir olacağı bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Jigsaw olarak isimlendirdiği teknoloji geliştirme şirketi, özellikle de gazeteciler ve tanınmış kişileri ilgilendiren açık kaynak kodlu bir uygulama geliştirdi. Harassment Manager (Taciz Yöneticisi) olarak isimlendirilen bu uygulama, adından da anlaşılabileceği kişilerin internet üzerinden taciz edilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Jigsaw tarafından geliştirilen Perspective API'nin üzerine kurulan yazılım, bir kişiye yönelik paylaşımları bir araya getiriyor. Sosyal medya platformlarına odaklanan yazılım, sahip olduğu yeteneklerle paylaşımlara gelen yanıtları analiz edip, taciz içerikleri olanları tek tek belirliyor. Kullanıcı daha sonra, taciz, küfür ya da hakaret içeren bu paylaşımlar için toplu işlem yapabiliyor. Basit bir gösterge paneline sahip olan Harassment Manager, sosyal medya linçlerini engellemede etkili olacak gibi görünüyor.

Google'ın taciz engelleme uygulaması böyle görünüyor

Harassment Manager'ın en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, yapılan yorumları kendi içinde de ayırıyor oluşu. Böylelikle gazeteci ve ünlü kişiler, haklarındaki yorumların sertlik derecesini takip edebilecekler. Elbette hakaret içerikli tüm paylaşımların incelenmesine de imkan tanınacak. Bazı kelimeler için filtre oluşturabilecek olan Harassment Manager kullanıcıları, yorumları okurken filtreledikleri kelimeleri bulanık bir şekilde görebilecekler.

Harassment Manager, şu an için yalnızca Thomson Reuters Vakfı bünyesinde çalışan gazeteciler tarafından deneyimlenebiliyor. Yani uygulama, şu an için test aşamasında. Yapılacak çalışmalar sonucunda küfür ve haraket içeren tüm paylaşımlarla ilgili toplu bir şekilde işlem yapmaya imkan tanıyacak uygulama, genel kapsamda kullanılabilir olacak. Harassment Manager'ın ne kadar etkili olacağı, önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacak.