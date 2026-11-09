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ÖTV Muafiyetli Araç Limiti Artışı Sonrası Alınabilecek Araçlar

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Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle otomobil almasını sağlayan düzenlemede yeni bir limit artışı gündemde. 2026 yılında 2.873.900 TL olarak uygulanan üst sınırın %27,83'lük yeniden değerleme oranıyla yeni yılda yaklaşık 3.673.706 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

ÖTV Muafiyetli Araç Limiti Artışı Sonrası Alınabilecek Araçlar
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

ÖTV muafiyetli araç satın almak için sadece belirlenen fiyat sınırının altında kalmak da tek başına yeterli değil. Araçların aynı zamanda en az %40 yerli katkı oranını karşılaması gerekiyor.

Peki hangi araçlar ÖTV'siz alınabilir? Hem fiyat sınırını hem de yerlilik kriterini dikkate alarak ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek otomobilleri inceliyoruz.

İçerikten Görseller

ÖTV Muafiyetli Araç Limiti Artışı Sonrası Alınabilecek Araçlar
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Toyota Corolla
Toyota Corolla Hybrid +9

2027 ÖTV'siz araç limiti ne kadar?

2026 yılında engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği binek otomobiller için üst fiyat sınırı 2.873.900 TL olarak uygulanıyor. Açıklanan %27,83'lük yeniden değerlendirme oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre bu sınırın 2027'de 3.673.706 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Hesaplanan bu yeni tutarın 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması düşünülüyor. Nihai tutar ise yıl sonunda yayımlanacak resmi düzenlemeyle kesinleşecek.

ÖTV Muafiyetli Araçlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi'nde %40 yerlilik şartını karşılayan otomobil arasında şunlar bulunuyor:

  • Renault Clio
  • Renault Duster
  • Renault Megane Sedan
  • Renault Boreal
  • Fiat Egea Sedan
  • Fiat Egea Cross
  • Toyota Corolla
  • Toyota Corolla Hybrid
  • Toyota C-HR Hybrid
  • Hyundai i20
  • Hyundai Bayon
  • Togg T10X
  • Togg T10F

Fiat Egea

Fiat Egea Sedan Türkiye'de en çok tercih edilen sedan otomobillerden biri olan Fiat Egea, ÖTV muafiyetli araç seçenekleri arasında yer alıyor. Geniş bagaj hacmi, ekonomik motor alternatifleri ve ulaşılabilir fiyatlarıyla özellikle ailelerin ilgisini çekiyor.

Versiyon Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Easy Manuel 849.100 TL
Easy Otomatik 1.076.000 TL
Urban Manuel 906.200 TL
Lounge Manuel 949.100 TL
Lounge Otomatik 1.153.800 TL

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross Egea ailesinin crossover karakterli üyesi Egea Cross, sedan modelden daha yüksek gövde yapısı ve SUV benzeri tasarımıyla ayrılıyor. Özellikle yerden yüksek bir otomobil tercih eden ancak büyük SUV modellerine yönelmek istemeyenler için alternatif oluşturuyor.

Versiyon Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Street 1.098.300 TL
Urban 1.118.300 TL
Lounge Otomatik 1.138.300 TL
Limited 1.158.800 TL

Toyota Corolla

Toyota Corolla Toyota Corolla, sedan otomobil tercih edenlerin değerlendirebileceği bir diğer seçenek. Günlük kullanım ve aile odaklı beklentilere hitap eden model, geniş iç mekanı, konforlu sürüş karakteri ve otomatik şanzımanıyla uzun yıllardır otomobil pazarında kendine yer buluyor.

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Versiyon Normal fiyat Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Vision Plus 1.965.000 TL 1.096.000 TL
Dream 2.150.000 TL 1.199.784 TL
Dream X-Pack 2.275.000 TL 1.269.228 TL
Flame X-Pack 2.335.000 TL 1.302.562 TL
Passion X-Pack 2.630.000 TL 1.389.901 TL

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla Hybrid Corolla Hybrid, klasik sedan gövdesini hibrit motor teknolojisiyle bir araya getiren bir modeldir. e-CVT şanzımanla sunulan model, özellikle şehir içindeki kullanımda daha verimli bir sürüş karakteri arayanlara yönelik bir alternatif oluşturuyor.

Versiyon Normal fiyat Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Dream 2.968.000 TL 1.429.199 TL
Dream X-Pack 2.540.000 TL 1.500.963 TL
Flame X-Pack 2.775.000 TL 1.549.056 TL

Not: Toyota Corolla Hybrid modelinin Dream versiyonunda Kasım 2026 itibarıyla kampanya uygulanmadığından liste fiyatı 2.873.900 TL olan mevcut ÖTV muafiyet sınırını aşmaktadır. 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen 3.673.706 TL'lik yeni üst limit ile birlikte bu versiyon da muafiyet kapsamında satın alınabilecektir.

Toyota C-HR Hybrid

C-HR

Markanın daha keskin ve farklı tasarım anlayışını yansıtan kompakt SUV modellerinden Toyota C-HR Hybrid, hibrit motor seçeneğiyle şehir içi kullanımda pratiklik arayanlara seslenen bir modeldir. Listede farklı donanım seçenekleriyle geniş bir tercih alanı sunuyor.

Versiyon Normal fiyat Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Flame e-CVT 2.290.000 TL 1.353.905 TL
Passion e-CVT 2.873.000 TL 1.603.500 TL

Renault Clio

Renault Clio Clio, Renault’nun şehir otomobili sınıfındaki güncel temsilcisi olarak benzinli motor ve EDC şanzıman seçeneğiyle listede bulunuyor. Evolution plus ve esprit alpine donanımlarıyla sunulan model, kompakt ölçüler ve günlük kullanım beklentilerini birlikte karşılayan bir seçenek olarak konumlanıyor.

Versiyon Normal fiyat Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Evolution Plus 1.830.000 TL 1.176.429 TL
Esprit Alpine 2.035.000 TL 1.281.296 TL

Renault Duster

Renault Duster

Duster, Renault’nun SUV karakterli modelleri arasında geniş motor çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. LPG, benzinli, hibrit ve hibrit/LPG seçenekleriyle listelenen model, evolution ve techno donanım seviyeleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Versiyon Normal fiyat Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Evolution Eco-G 1.865.000 TL 1.198.929 TL
Evolution Hybrid 4x4 2.850.000 TL 1.425.000 TL

Renault Megane

Renault Megane Sedan

Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki temsilcisi olarak aile kullanımı, günlük ulaşım ve filo tercihleri için listede yer alıyor.

Versiyon Normal fiyat Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Touch 1.3 TCe 1.841.000 TL 1.183.500 TL
Icon 1.3 TCe EDC 2.349.000 TL 1.479.000 TL

Renault Boreal

Renault Boreal Renault'nun SUV segmentindeki modellerinden Boreal, geniş yaşam alanı ve modern donanımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle daha büyük ve donanımlı bir SUV arayanlar için Clio ve Duster'dan farklı bir alternatif sunuyor.

Versiyon Normal fiyat Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Evolution 2.269.000 TL 1.262.000 TL
Techno 2.760.000 TL 1.670.526 TL
Iconic 3.199.000 TL -
Full Hybrid E-Tech 3.399.000 TL -

Not: Iconic ve Full Hybrid E-Tech versiyonları 1 Ocak 2027 itibarıyla üst limitin 3.673.706 TL'ye yükselmesiyle birlikte ÖTV muafiyeti kapsamına dahil olacaktır.

Hyundai i20

Hyundai i20

Hyundai i20, kompakt hatchback sınıfında tercih edilebilecek modeller arasında. Şehir içi kullanımını kolaylaştıran boyutları, modern tasarımı ve benzinli motor seçenekleriyle günlük kullanım için uygun bir alternatif sunuyor.

Versiyon Normal satış fiyatı Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Jump Manuel 1.575.000 TL 900.000 TL
Jump DCT 1.759.000 TL 1.005.000 TL
Style DCT 1.780.666 TL 1.017.500 TL
Elite DCT 1.898.165 TL 1.054.500 TL

Hyundai Bayon

Hyundai Bayon Hyundai Bayon, markanın kompakt SUV modellerinden biri. Yerden yüksek yapısı, kullanışlı iç mekanı ve şehir içindeki pratikliğiyle özellikle küçük SUV tercih edenlerin değerlendirebileceği otomobiller arasında.

Versiyon Normal satış fiyatı Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
Jump Manuel 1.672.000 TL 940.000 TL
Jump DCT 1.745.000 TL 951.000 TL
Style DCT 2.067.000 TL 1.011.000 TL
Elite DCT 2.212.000 TL 1.095.500 TL

Togg T10X

Togg T10X

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un SUV modeli T10X, tamamen elektrikli motoruyla listede yer alıyor. Farklı batarya ve menzil seçenekleriyle sunulan model, elektrikli otomobile geçmek isteyen engelli vatandaşlar için değerlendirilebilecek alternatiflerden biri.

Versiyon Anahtar teslim fiyatı
V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL
V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL
V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL
V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL

Togg T10F

Togg T10F

Togg'un fastback gövde yapısına sahip elektrikli modeli T10F, daha sportif tasarımıyla T10X'ten ayrılıyor. Tamamen elektrikli altyapısı, farklı menzil seçenekleri ve modern donanımlarıyla sedan benzeri bir gövde yapısı arayanların değerlendirebileceği modeller arasında.

Versiyon Anahtar teslim fiyatı
V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL
V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL
V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL
V2 4More Obsidiyen 3.217.937 TL

Not: ÖTV muafiyetli araç alımlarında 2.873.900 TL olan üst sınır 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli. 3.673.706 TL'lik yeni limit ise 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapılacak tescillerde uygulanacaktır. Kesin ÖTV'siz satış tutarları, seçilen ek opsiyonlara, bayi kampanyalarına ve fatura kesim tarihindeki güncel matrah dilimlerine göre değişiklik gösterebilir.

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