ÖTV Muafiyetli Araç Limiti Artışı Sonrası Alınabilecek Araçlar

ÖTV muafiyetli araç satın almak için sadece belirlenen fiyat sınırının altında kalmak da tek başına yeterli değil. Araçların aynı zamanda en az %40 yerli katkı oranını karşılaması gerekiyor.
Peki hangi araçlar ÖTV'siz alınabilir? Hem fiyat sınırını hem de yerlilik kriterini dikkate alarak ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek otomobilleri inceliyoruz.
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2027 ÖTV'siz araç limiti ne kadar?
2026 yılında engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği binek otomobiller için üst fiyat sınırı 2.873.900 TL olarak uygulanıyor. Açıklanan %27,83'lük yeniden değerlendirme oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre bu sınırın 2027'de 3.673.706 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Hesaplanan bu yeni tutarın 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması düşünülüyor. Nihai tutar ise yıl sonunda yayımlanacak resmi düzenlemeyle kesinleşecek.
ÖTV Muafiyetli Araçlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi'nde %40 yerlilik şartını karşılayan otomobil arasında şunlar bulunuyor:
- Renault Clio
- Renault Duster
- Renault Megane Sedan
- Renault Boreal
- Fiat Egea Sedan
- Fiat Egea Cross
- Toyota Corolla
- Toyota Corolla Hybrid
- Toyota C-HR Hybrid
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Togg T10X
- Togg T10F
Fiat Egea
Türkiye'de en çok tercih edilen sedan otomobillerden biri olan Fiat Egea, ÖTV muafiyetli araç seçenekleri arasında yer alıyor. Geniş bagaj hacmi, ekonomik motor alternatifleri ve ulaşılabilir fiyatlarıyla özellikle ailelerin ilgisini çekiyor.
|Versiyon
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Easy Manuel
|849.100 TL
|Easy Otomatik
|1.076.000 TL
|Urban Manuel
|906.200 TL
|Lounge Manuel
|949.100 TL
|Lounge Otomatik
|1.153.800 TL
Fiat Egea Cross
Egea ailesinin crossover karakterli üyesi Egea Cross, sedan modelden daha yüksek gövde yapısı ve SUV benzeri tasarımıyla ayrılıyor. Özellikle yerden yüksek bir otomobil tercih eden ancak büyük SUV modellerine yönelmek istemeyenler için alternatif oluşturuyor.
|Versiyon
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Street
|1.098.300 TL
|Urban
|1.118.300 TL
|Lounge Otomatik
|1.138.300 TL
|Limited
|1.158.800 TL
Toyota Corolla
Toyota Corolla, sedan otomobil tercih edenlerin değerlendirebileceği bir diğer seçenek. Günlük kullanım ve aile odaklı beklentilere hitap eden model, geniş iç mekanı, konforlu sürüş karakteri ve otomatik şanzımanıyla uzun yıllardır otomobil pazarında kendine yer buluyor.
|Versiyon
|Normal fiyat
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Vision Plus
|1.965.000 TL
|1.096.000 TL
|Dream
|2.150.000 TL
|1.199.784 TL
|Dream X-Pack
|2.275.000 TL
|1.269.228 TL
|Flame X-Pack
|2.335.000 TL
|1.302.562 TL
|Passion X-Pack
|2.630.000 TL
|1.389.901 TL
Toyota Corolla Hybrid
Corolla Hybrid, klasik sedan gövdesini hibrit motor teknolojisiyle bir araya getiren bir modeldir. e-CVT şanzımanla sunulan model, özellikle şehir içindeki kullanımda daha verimli bir sürüş karakteri arayanlara yönelik bir alternatif oluşturuyor.
|Versiyon
|Normal fiyat
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Dream
|2.968.000 TL
|1.429.199 TL
|Dream X-Pack
|2.540.000 TL
|1.500.963 TL
|Flame X-Pack
|2.775.000 TL
|1.549.056 TL
Not: Toyota Corolla Hybrid modelinin Dream versiyonunda Kasım 2026 itibarıyla kampanya uygulanmadığından liste fiyatı 2.873.900 TL olan mevcut ÖTV muafiyet sınırını aşmaktadır. 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen 3.673.706 TL'lik yeni üst limit ile birlikte bu versiyon da muafiyet kapsamında satın alınabilecektir.
Toyota C-HR Hybrid
Markanın daha keskin ve farklı tasarım anlayışını yansıtan kompakt SUV modellerinden Toyota C-HR Hybrid, hibrit motor seçeneğiyle şehir içi kullanımda pratiklik arayanlara seslenen bir modeldir. Listede farklı donanım seçenekleriyle geniş bir tercih alanı sunuyor.
|Versiyon
|Normal fiyat
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Flame e-CVT
|2.290.000 TL
|1.353.905 TL
|Passion e-CVT
|2.873.000 TL
|1.603.500 TL
Renault Clio
Clio, Renault’nun şehir otomobili sınıfındaki güncel temsilcisi olarak benzinli motor ve EDC şanzıman seçeneğiyle listede bulunuyor. Evolution plus ve esprit alpine donanımlarıyla sunulan model, kompakt ölçüler ve günlük kullanım beklentilerini birlikte karşılayan bir seçenek olarak konumlanıyor.
|Versiyon
|Normal fiyat
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Evolution Plus
|1.830.000 TL
|1.176.429 TL
|Esprit Alpine
|2.035.000 TL
|1.281.296 TL
Renault Duster
Duster, Renault’nun SUV karakterli modelleri arasında geniş motor çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. LPG, benzinli, hibrit ve hibrit/LPG seçenekleriyle listelenen model, evolution ve techno donanım seviyeleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap ediyor.
|Versiyon
|Normal fiyat
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Evolution Eco-G
|1.865.000 TL
|1.198.929 TL
|Evolution Hybrid 4x4
|2.850.000 TL
|1.425.000 TL
Renault Megane
Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki temsilcisi olarak aile kullanımı, günlük ulaşım ve filo tercihleri için listede yer alıyor.
|Versiyon
|Normal fiyat
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Touch 1.3 TCe
|1.841.000 TL
|1.183.500 TL
|Icon 1.3 TCe EDC
|2.349.000 TL
|1.479.000 TL
Renault Boreal
Renault'nun SUV segmentindeki modellerinden Boreal, geniş yaşam alanı ve modern donanımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle daha büyük ve donanımlı bir SUV arayanlar için Clio ve Duster'dan farklı bir alternatif sunuyor.
|Versiyon
|Normal fiyat
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Evolution
|2.269.000 TL
|1.262.000 TL
|Techno
|2.760.000 TL
|1.670.526 TL
|Iconic
|3.199.000 TL
|-
|Full Hybrid E-Tech
|3.399.000 TL
|-
Not: Iconic ve Full Hybrid E-Tech versiyonları 1 Ocak 2027 itibarıyla üst limitin 3.673.706 TL'ye yükselmesiyle birlikte ÖTV muafiyeti kapsamına dahil olacaktır.
Hyundai i20
Hyundai i20, kompakt hatchback sınıfında tercih edilebilecek modeller arasında. Şehir içi kullanımını kolaylaştıran boyutları, modern tasarımı ve benzinli motor seçenekleriyle günlük kullanım için uygun bir alternatif sunuyor.
|Versiyon
|Normal satış fiyatı
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Jump Manuel
|1.575.000 TL
|900.000 TL
|Jump DCT
|1.759.000 TL
|1.005.000 TL
|Style DCT
|1.780.666 TL
|1.017.500 TL
|Elite DCT
|1.898.165 TL
|1.054.500 TL
Hyundai Bayon
Hyundai Bayon, markanın kompakt SUV modellerinden biri. Yerden yüksek yapısı, kullanışlı iç mekanı ve şehir içindeki pratikliğiyle özellikle küçük SUV tercih edenlerin değerlendirebileceği otomobiller arasında.
|Versiyon
|Normal satış fiyatı
|Tahmini ÖTV muafiyetli fiyat
|Jump Manuel
|1.672.000 TL
|940.000 TL
|Jump DCT
|1.745.000 TL
|951.000 TL
|Style DCT
|2.067.000 TL
|1.011.000 TL
|Elite DCT
|2.212.000 TL
|1.095.500 TL
Togg T10X
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un SUV modeli T10X, tamamen elektrikli motoruyla listede yer alıyor. Farklı batarya ve menzil seçenekleriyle sunulan model, elektrikli otomobile geçmek isteyen engelli vatandaşlar için değerlendirilebilecek alternatiflerden biri.
|Versiyon
|Anahtar teslim fiyatı
|V1 RWD Standart Menzil
|1.909.048 TL
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.219.668 TL
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.411.000 TL
|V2 4More Obsidiyen
|3.218.137 TL
Togg T10F
Togg'un fastback gövde yapısına sahip elektrikli modeli T10F, daha sportif tasarımıyla T10X'ten ayrılıyor. Tamamen elektrikli altyapısı, farklı menzil seçenekleri ve modern donanımlarıyla sedan benzeri bir gövde yapısı arayanların değerlendirebileceği modeller arasında.
|Versiyon
|Anahtar teslim fiyatı
|V1 RWD Standart Menzil
|1.884.980 TL
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.195.600 TL
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.370.930 TL
|V2 4More Obsidiyen
|3.217.937 TL
Not: ÖTV muafiyetli araç alımlarında 2.873.900 TL olan üst sınır 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli. 3.673.706 TL'lik yeni limit ise 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapılacak tescillerde uygulanacaktır. Kesin ÖTV'siz satış tutarları, seçilen ek opsiyonlara, bayi kampanyalarına ve fatura kesim tarihindeki güncel matrah dilimlerine göre değişiklik gösterebilir.