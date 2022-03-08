Geçtiğimiz gün paylaşılan iddianın ardından Google, siber güvenlik devi Mandiant'ı satın alacağını resmen duyurdu. Şirket, satın alımın bedelini 5,4 milyar dolar olarak açıkladı.

Google, geçtiğimiz gün teknoloji sektörünün dikkatini fazlasıyla çeken bir iddiayla gündeme gelmişti. The Information tarafından paylaşılan bir haber, Google’ın ABD merkezli siber güvenlik şirketi Mandiant’ı satın alacağını iddia ediyordu. İşte bu iddia, haberden bir gün sonra Google tarafından doğrulandı.

Google, bugün paylaştığı açıklamasında Mandiant’ı 5,4 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Şirket, siber güvenlik şirketine bünyesine katma amacının bulut kullanıcılarını daha iyi korumak olduğunu açıkladı. Söz konusu plan gerçekleştiğinde Google, Mandiant’ın her bir hissesi için 23 dolar ödeme yapacak.

The Information’ın haberinin ardından Mandiant şirketinin hisse değeri, sadece bir iddia olmasına rağmen %16 oranında artış yaşamıştı. Günümüzde 5,25 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Mandiant, FireEye bünyesindeyken Microsoft’a SolarWinds hack faciasının keşfedilmesi konusunda yardımcı olarak isim yapmıştı. SolarWinds hacklenmelerinde ABD hükûmeti hedef alınmış, birçok özel dev şirkete de zarar verilmişti.

NASDAQ borsasında işlem gören Mandiant hisseleri, borsanın henüz açılmaması nedeniyle %16'lık yükselişte kaldı.