Hyundai Kasım 2026 döneminde binek, SUV, hibrit ve tamamen elektrikli modelleriyle araç satın almak isteyenler için geniş seçenekler sunuyor. Peki Kasım ayı Hyundai güncel sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde indirim ve kampanya sunuluyor?

Hyundai, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil pazarında farklı segmentlere hitap eden modelleriyle araştırılan markalar arasında bulunuyor. Hem şehir içi kullanıma yönelik kompakt otomobillerinden hem de SUV seçeneklerine, hibrit modellerden tamamen elektrikli IONIQ ailesine kadar uzanan ürün gamının güncel fiyatları yeni araç satın almayı planlayanlar tarafından araştırılıyor.

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Sıfır bir Hyundai otomobil satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel indirimler, dönemsel kampanyalar ve finansman seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. İşte Hyundai Kasım 2026 sıfır araç fiyatları, kampanyalar, indirimler ve kredi fırsatları...

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Hyundai Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı i20 1.582.000 TL 1.575.000 TL i30 2.120.000 TL 2.120.000 TL BAYON 1.672.000 TL 1.645.000 TL KONA 2.385.000 TL - TUCSON 2.599.000 TL - INSTER 1.670.000 TL 1.520.000 TL KONA Elektrik 2.479.000 TL 2.349.000 TL IONIQ 5 3.350.000 TL 3.350.000 TL IONIQ 3 1.799.000 TL - Yeni IONIQ 6 3.246.000 TL 3.243.000 TL IONIQ 9 6.040.000 TL - SANTA FE Hibrit 6.180.000 TL -

Hyundai i20: 135 Bin TL'ye Varan İndirim veya 150 Bin TL'ye %0 Faiz

Hyundai i20 Elite versiyonunda 135.000 TL'ye varan indirim uygulanırken Style ve Elite versiyonlarını tercih edenler 150.000 TL'ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.

Hyundai BAYON: 240.000 TL'ye Varan İndirim veya 150 Bin TL'ye %0 Faiz

Hyundai BAYON da kasım ayında hem nakit indirim hem de faizsiz kredi avantajıyla satışa sunuluyor. Modelin Style ve Elite versiyonlarında 240.000 TL'ye varan indirim fırsatı bulunuyor. İndirim yerine kredi kullanmak isteyenler ise 150.000 TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman seçeneğini değerlendirebiliyor.

Hyundai TUCSON: 130.000 TL'ye Varan İndirim

TUCSON için model yılına ve donanım seviyesine göre değişen iki farklı indirim fırsatı bulunuyor. 2025 model TUCSON'da 90.000 TL indirim bulunuyor. Ancak bu avantaj yalnızca 1.6 CRDI Elite Plus 4x4 DCT versiyonunda geçerli.

2026 model TUCSON tarafında ise indirim tutarı 130.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bu fırsat, 1.6 T-GDI Elite 4x2 DCT versiyonu için sunuluyor.

Hyundai INSTER Kampanyası: 150 Bin TL İndirim

Hyundai'nin tamamen elektrikli kompakt modeli INSTER için 150.000 TL indirim fırsatı bulunuyor. Kampanya, markanın açıklamasına göre tüm INSTER versiyonlarında geçerlidir.

Hyundai KONA Elektrik: 130 Bin TL İndirim

Hyundai KONA Elektrik için 130.000 TL indirim uygulanıyor.