Google, Lyria 3'ü Kullanıma Sundu: Artık Gemini, Hayallerinizi Anında 'Şarkıya' Dönüştürüyor!

Google, Gemini üzerinden kullanabileceğiniz yeni şarkı oluşturma aracı Lyria 3'ü kullanıma sundu. Peki bu araçla neler yapabilirsiniz?

Google DeepMind tarafından geliştirilen yeni nesil şarkı modeli Lyria 3, Gemini uygulamasında beta olarak kullanıma sunuldu.

Artık birkaç cümle yazmanız ya da bir fotoğraf yüklemeniz, saniyeler içinde size özel bir şarkı üretmeye yetiyor.

Sözleri Gemini, besteyi Lyria 3 yapıyor

Lyria 3, önceki modellere kıyasla üç önemli yenilik sunuyor:

Otomatik şarkı sözleri : Söz yazmakla uğraşmayın, Gemini sizin için yazıyor.

: Söz yazmakla uğraşmayın, Gemini sizin için yazıyor. Daha fazla kontrol : Tarz, vokal, tempo gibi detayları siz belirliyorsunuz.

: Tarz, vokal, tempo gibi detayları siz belirliyorsunuz. Daha gerçekçi ve karmaşık besteler: Profesyonel kalitede, zengin altyapılar mümkün.

Örneğin “Çorabın ruh eşini bulmasını anlatan komik bir R&B slow jam” yazmanız yeterli ya da annenizle çocukluk anılarınızı anlatan nostaljik bir parça isteyebilirsiniz. Gemini fikrinizi 30 saniyelik, akılda kalıcı bir şarkıya dönüştürüyor.

Fotoğraftan da şarkı yapabiliyor

Sadece yazmakla da sınırlı değil. Bir fotoğraf veya video yükleyerek içeriğe uygun sözlü bir şarkı oluşturabilirsiniz. Örneğin köpeğinizle yaptığınız doğa yürüyüşü fotoğraflarından ilham alan özel bir parça hazırlatabiliyorsunuz.

Üstelik oluşturulan her şarkı, yapay zekâ tarafından tasarlanan özel kapak görseliyle birlikte geliyor ve kolayca paylaşılabiliyor.

Lyria 3 şu anda 18 yaş üstü kullanıcılar için Türkçe dâhil olmak üzere birçok dilde Gemini üzerinden kullanılabiliyor.