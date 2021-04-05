Arama devi Google, geliştiricilerin Android Auto uygulamalarını mağazada yayınlamasına izin verecek süreci başlattığını duyurdu. Böylece yakında daha fazla navigasyon, park etme ve şarj uygulamaları Play Store üzerinden yayınlanacak.

ABD merkezli arama devi Google, Play Store'da daha fazla Android Auto uygulamasına izin vereceğini geçtiğimiz yılın ağustos ayında duyurmuştu. Şimdiyse şirket, geliştiricilerin artık Android Auto için yeni navigasyon, park etme ve şarj uygulamaları yayınlayabileceğini açıkladı. Bu, Android Auto için geliştirilmiş daha fazla uygulamayı yakın zamanda Play Store'da görmeye başlayacağımız anlamına geliyor.

Geçtiğimiz mart ayında Google, Jetpack'in bir parçası olarak Android for Cars App Library'yi yayınlayarak süreci başlattı. Sürücüler, bir beta programına kaydolarak bu uygulamaları araçlarının ekranlarında kullanabiliyordu. Ancak yeni genişlemeyle birlikte geliştiriciler, uygulamalarını doğrudan mağazada kullanıma sunabilecekler.

Android Auto nedir?

Android Auto, akıllı telefonunuzdaki uygulamaları aracınızda yer alan bilgi eğlence ekranına yansıtmanızı; takvim, Spotify gibi Android Auto’ya özel olarak optimize edilmiş bazı uygulamaları bu ekran üzerinden kullanmanızı ve Google Asistan ile aracınızı adeta bir sesli asistana dönüştürmenizi sağlayan bir akıllı telefon-otomobil bağlantı standardı olarak biliniyor.

Ülkemize satışa sunulan pek çok yeni nesil otomobilde Android Auto desteği bulunsa da özellik ülkemizde resmi olarak desteklenmediği için tam anlamıyla kullanılamamaktaydı. Bu noktada Google, geçtiğimiz yılın sonlarında Android Auto'nun aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 36 ülkede daha kullanıma sunulacağını açıklamıştı.