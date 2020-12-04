Android Auto Sonunda Türkiye’ye de Geliyor: İşte Detaylar

Google'ın destek sunan otomobiller ile Android akıllı telefonların kablolu ya da kablosuz olarak bağlanmasını sağlayan uygulaması Android Auto, Türkiye dahil 36 ülkede daha kullanıma sunuluyor. 36 ülkeden bazıları bugün itibarıyla, bazıları ise önümüzdeki dönemde Android Auto desteğine kavuşacak.

Android işletim sisteminin geliştiricisi olan Google, sürücülerin trafikte ilerlerken otomobilleri ile daha iyi bir “iletişim” kurmasını sağlayan Android Auto’yu sürekli olarak geliştiriyor ve geliştirirken “kapsama alanını” da genişletmeyi ihmal etmiyor.

3 Aralık’ta (dün) Google Blog’da paylaştığı bir makalede Android Auto ile ilgili heyecan verici açıklamalarda bulunan Google, Android Auto’nun bugün itibarıyla Türkiye dahil 36 ülkede daha kullanımsa sunulduğunu aktardı.

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Google’ın açıklamasına göre Android Auto, söz konusu 36 ülkenin bazılarında bugün itibarıyla kullanıma sunulmuş olsa da listede yer ülkelerin tamamında kullanıma sunulması birkaç ay sürebilir. Bu nedenle Android Auto’nun Türkiye’de tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını söylemek mümkün değil.

Android Auto, Google Mobil Servisleri bulunan tüm cihazlarda ön yüklü olarak bulunduğundan Android 10 ve üzeri işletim sistemine sahip olan sürücülerin akıllı telefonlarını araçlarına bağlamaları yeterli olacak. Android 9 veya daha eski bir Android sürümüne sahip olanların ise Google Play’den Android Auto uygulamasını indirmesi gerekiyor. Android Auto’yu kablosuz olarak kullanabilmek için ise Android 10 ve üzeri işletim sistemiyle çalışan bir Samsung telefona sahip olmanız gerekiyor.

Bugün itibarıyla Android Auto’nun kullanıma sunulacağı 36 yeni ülke

Arnavutluk

Angola

Ermenistan

Belarus

Belçika

Bosna Hersek

Botsvana

Bulgaristan

Hırvatistan

Kıbrıs

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Yunanistan

Macaristan

İzlanda

Endonezya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Makedonya

Malta

Moldova

Hollanda

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

İsveç

Tayland

Türkiye

Ukrayna

Android Auto nedir?

Android Auto, akıllı telefonunuzdaki uygulamaları aracınızın bilgi eğlence ekranına yansıtmanızı; takvim, Spotify gibi Android Auto’ya özel olarak optimize edilmiş bazı uygulamaları araç üzerinden kullanmanızı, Google Asistan ile aracınızı adeta bir sesli asistana dönüştürmenizi sağlayan akıllı telefon-otomobil bağlantı standardıdır. Ülkemizde satışa sunulan pek çok yeni nesil otomobilde Android Auto desteği bulunsa da şu ana kadar Google tarafından resmi olarak ülkemizde desteklenmediğinden tam anlamıyla kullanılamamaktaydı.

Android Auto tanıtım videosu