Google Magic Editor, Pixel modellerinin ötesine geçerek tüm Android telefonlarda deneyimlenebilecek.

Yapay zekâ lafını duymaktan artık bıkmış olabilirsiniz. Fakat Microsoft, OpenAI ve Google gibi şirketler tamamen “daha yeni başladık.” kafasındalar. Yarın yokmuş gibi yapay zekâ ürünleri ve hizmetleri çıkarmalarından bunu anlayabiliyoruz. Bu üçlü arasında Google, mobil tarafta da kendisini gösteriyor. Bir yandan Gemini ile ChatGPT’yi kovalasa da öte yanda Galaxy AI’ı piyasaya süren Samsung’un peşinde.

Bunu yaparken de Magic Editor aracıyla öne çıkıyor. Söz konusu araç sayesinde Google, yapay zekâ ile fotoğraf düzenleme imkânını mobil cihazlara getiriyor. Fakat bu özellik, başta Pixel cihazlarıyla sınırlıydı. Daha da kötüsü, Pixel cihazlar ülkemizde satılmıyor bile. Neyse ki Google, Magic Editor’ü tüm android cihazlar için erişime açıyor.

Ama ufak bir pürüz var.

Öncelikle Google, Magic Editor özelliğini Google One abonelerine sunuyor. Fakat Android Authority’nin bir APK dosyasından ulaştığı kod, özelliğin başta her cihazda ücretsiz sunulacağına işaret ediyor. Zira kodun içinde yer alanlara göre Magic Editor, belli bir deneme sayısına kadar kullanıcılara ücretsiz sunulacak. Fakat onun ardından kullanıcıların Google One’a abone olması istenebilir.

Tabii Google One abonelerinin deneme sayısı gibi problemleri olmayacaktır. Aboneliğiniz devam ettiği sürece istediğiniz kadar görsel düzenlemesi yapabileceksiniz. Söz konusu hamleyle Google’ın One abonesi sayısını artırmayı hedeflediği ortada. Bunun haricinde üstüne yatırım yaptığı bir özelliği daha geniş kitlelere yaymak da şirketin yararına olacaktır.

Magic Editor ile hem gelişmiş bir editöre sahip oluyorsunuz hem de yapay zekâ yardımıyla istenmeyen nesneleri fotoğraflarınızdan kaldırmak, onları taşımak veya gökyüzünü değiştirmek gibi pek çok özellik önünüze seriliyor.