Google Mesajlar’a Uzun Süredir Beklenen "Bahsetme" Özelliği Geliyor

Google Mesajlar, grup sohbetlerinde kullanıcıların doğrudan etiketlenmesini sağlayacak yeni “@bahsetme” özelliğini test ediyor.

Google, mesajlaşma uygulamasına uzun süredir eksik olan bir özelliği eklemeye hazırlanıyor. Artık grup sohbetlerinde “@bahsetme” özelliği sayesinde kullanıcılar doğrudan etiketlenebilecek.

Artık biri grup sohbetinde sizi etiketlediğinde sohbet listenizde küçük bir “@” işareti belirecek. Böylece kullanıcıların kendilerine gönderilen mesajı fark etmeme ihtimali ortadan kalkacak. Üstelik etiketleme sırasında isim önerileri otomatik olarak çıkacağı için süreci daha hızlı ve zahmetsiz tamamlamak mümkün olacak.

Google Mesajlar’da otomatik isim önerileri test ediliyor

Google Mesajlar’ın kodunda ortaya çıkan detaylar ise özelliğin hâlihazırda test edildiğini gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre kullanıcı bir ad yazmaya başladığında sistem otomatik öneriler sunacak. Böylece, @ işaretini manuel yazmaya gerek kalmadan etiketleme yapılabilecek. Yani artık “@” işaretini tek tek yazmaya gerek kalmadan doğrudan etiketleme yapılabilecek.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı. Google’ın hazırlıkları devam ederken kullanıcıların bu yeniliğe erişebilmesi için resmi duyuruyu beklemesi gerekecek.