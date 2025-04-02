Google Mesajlar’a bildirim erteleme ve bağlantıyla grup katılımı gibi iki yeni özellik eklendi. Özellikler test sürecinde.

Google, Mesajlar uygulamasını kullananlar için hayatı biraz daha kolaylaştıracak iki yeni özellikle karşımızda. Bu yeniliklerle birlikte artık grup sohbeti bildirimlerini erteleyebilecek ve sadece bir bağlantıyla kolayca gruba katılabileceksiniz. Kısacası, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bu güncellemeler, özellikle kalabalık sohbetlerde işleri oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Yeni güncellemeler arasında en çok dikkat çeken özellik, mesaj bildirimlerini erteleme seçeneği oldu. Hatırlarsanız Google bir zamanlar mesajlara hatırlatıcı eklemeye izin veriyordu ama bu özellik 2023’ün sonunda sessiz sedasız kaldırılmıştı. İşte şimdi onun yerini alabilecek yepyeni bir sistem geliyor.

Yakın zamanda gelmesi bekleniyor

Google, kullanıcıların bildirimleri doğrudan ertelemesini sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Kullanıcılar, 1 saat, 8 saat ve 24 saat gibi seçeneklerin yanı sıra, "her zaman" seçeneğiyle de bildirimleri diledikleri zaman erteleyebiliyor. "Her zaman" seçeneği, bildirimi tamamen kapatarak, kullanıcının tekrar bildirim almak istediğinde manuel olarak aktif hale getirmesini gerektiriyor. Özelliğin bireysel mesajlar mı yoksa tüm sohbetler için mi geçerli olduğu henüz netlik kazanmadı.

Ancak Google kullanıcıların bir mesajda adları geçtiğinde bildirim almaya devam edeceğini belirtti. Google Mesajlar'daki bu yeni sistem, Android'in yalnızca 2 saatlik sınırına kıyasla kullanıcılara daha esnek ve uzun süreli bir kontrol imkanı sundu.

Google, WhatsApp'a benzer bir yenilikle grup sohbetlerine bağlantı üzerinden katılımı mümkün kıldı. Kullanıcılar artık grup sohbetlerine davet için bağlantı oluşturabilecek. Bu bağlantılar, metin veya QR kod formatında paylaşılabilecek. Ayrıca, QR kodunun altında bulunan bir buton sayesinde, bağlantının tek kullanımlık mı yoksa tekrar kullanılabilir mi olacağı da ayarlanabilecek. Google, bu bağlantıların 30 gün sonra otomatik olarak geçersiz hale geleceğini belirtti.

Henüz bu iki ana özellik tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Ancak özelliklerin test aşamasında olduğunu ve yakın zamanda yaygınlaştırılacağını duyurdu.