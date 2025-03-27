Google, Haritalar uygulamasına ekran görüntülerinden konum tespiti yapabilen yapay zekâ destekli yeni bir özellik ekledi.

Google, tatil planlarını daha zahmetsiz hale getirmek için Haritalar, Arama ve Oteller servislerine yepyeni özellikler ekliyor.

Yapay zekâ desteği sayesinde artık ekran görüntülerinizdeki yerleri kolayca bulabiliyor olacak. Hatta otel fiyatlarını takip etmek bile çocuk oyuncağı olacak.

Yeni fiyat takibi özelliği yolda

Google Haritalar uygulamasına gelen yeni özellikle, telefonunuzda yer alan ekran görüntülerindeki konumlar otomatik olarak tanımlanabilecek. Harita üzerinden bu konumları görüntülemek ve paylaşılabilir listelere kaydetmek mümkün olacak. Gemini adlı yapay zekâ sayesinde çalışan bu özellik, ilk etapta iOS kullanıcılarına sunulacak. Android desteğinin ise yakında ekleneceği açıklandı.

Google Arama tarafında da bazı değişiklikler yapılıyor. Kullanıcılar artık belirli bir ülkeye ya da bölgeye özel seyahat planları oluşturabilecek. “Tarihe odaklanan Yunanistan tatil rotası oluştur” gibi komutlarla hazırlanan seyahat önerileri, harita üzerinde gösterilecek ve Google Haritalar, Dokümanlar veya Gmail’e kaydedilebilecek.

Google, uçuşlarda sunduğu fiyat uyarı sistemini artık otel aramalarına da taşıdı. Şirket, kullanıcıların belirli tarih ve konumlar için otel fiyatlarındaki düşüşleri takip edebileceğini açıkladı. Yeni özellikle birlikte, hem mobil hem de masaüstü tarayıcılardan yapılan otel aramaları; bölge, yıldız puanı veya denize yakınlık gibi filtrelerle özelleştirilebilecek şekilde yapılandırıldı.

Google, Lens özelliğinde yer alan ve kamerayla algılanan nesneler hakkında bilgi sunan AI Overviews işlevinin yakında altı yeni dili daha destekleyeceğini duyurdu. Şirket, bu dillere Hintçe, Japonca ve İspanyolca’nın da dahil olduğunu açıkladı. Tüm bu yeniliklerin ilk olarak ABD’de, İngilizce dilinde kullanıma sunulduğunu belirten Google, ilerleyen dönemde desteklenen platform ve dil sayısını artırarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.