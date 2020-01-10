Google, Chrome tarayıcısında ve Android cihazlarında sağladığı otomatik doldurma hizmetine yeni bir özellik daha eklemek için testler yapıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, otomatik doldurmadan önce biyometrik doğrulamadan geçiyor.

Günümüzde internet ortamında kendi güvenliğimizi sağlamak için karmaşık ve tahmin edilmesi zor şifreler oluşturmak gerekiyor. Bununla birlikte bir yerde kullandığımız şifreyi başka platformlarda kullanmamız da öneriliyor. Sonuç olarak birbirinden farklı birçok şifre üretiyor ve bunları unutabiliyoruz.

Bu noktada kullandığımız tarayıcıların ve bazı hizmetlerin sağladığı şifre yöneticileriyse bize büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu hizmetlerden bir tanesi olan Google’ın otomatik doldurma hizmeti, hem Chrome tarayıcılarında hem de Android cihazlarda bulunuyor.

Google ile Otomatik Doldur’a biyometrik doğrulama geliyor:

Google, otomatik doldurma hizmetine yeni bir özellik daha katmak üzere denemeler gerçekleştiriyor. Yeni özellik ise yine cihazlarımızda sıkça kullandığımız biyometrik güvenlik önlemlerini kapsıyor. Şirket, otomatik doldurma hizmetine biyometrik önlemleri de eklemeyi düşünüyor. XDA-Developers tarafından keşfedilen yeni özellikle birlikte Google ile otomatik doldur hizmeti, artık parmak izi ve yüzümüzü platforma kaydedecek. Google’ın yeni biyometrik API’ını kullanan her platformda bu özellik desteklenecek. Ayrıca bazı Samsung cihazlarındaki göz tarama sistemleri de bu hizmet tarafından destek alacak.

Otomatik doldurma hizmetine gelen bu yeni özellikle birlikte hizmeti, bir platform için kayıtlı olan şifreyi veya ödeme yöntemini otomatik olarak doldurmak için kullandığınızda sizden biyometrik doğrulama istenecek. Yani bir siteye giriş yaparken size yine şifrenin otomatik olarak doldurulup doldurulmaması sorulacak ancak biyometrik doğrulama yapılıncaya kadar bu işlem gerçekleşmeyecek.

Biyometrik doğrulama özelliği, Google ile Otomatik Doldur’un güvenlik ayarları sayfasından açılıp kapanabilecek. Bu özelliği henüz ayarlarınızda göremiyorsanız merak etmeyin, Google bu seçeneği şu anda yalnızca deniyor. Özelliğin gelecekte her kullanıcı için açık olup olmayacağıysa henüz net değil. Google ile Otomatik Doldur hizmetini Android cihazınızdan açmak için cihaz ayarlarınızdan Sistem > Diller ve giriş > Gelişmiş > Otomatik doldurma hizmeti adımlarını takip edebilirsiniz. Hizmetin ayarlarına da buradan erişim sağlayabilirsiniz.