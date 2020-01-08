Lucid, çektiğiniz iki boyutlu standart fotoğrafları 3D görüntülere çevirebilen LucidPix adlı uygulamasını tanıttı. Uygulama, yapay zeka teknolojisi sayesinde fotoğraflar için derinlik haritası oluşturarak 3 boyutlu hale getiriyor.

3D fotoğraflar artık gittikçe yaygınlaşmaya başlasa da, 3 boyutlu görüntü elde edebilmek için çift lensli veya Dual Pixel teknolojisine sahip bir kamera gerekiyor. Ancak CES 2020'de tanıtılan LucidPix adlı uygulama, daha önce iki boyutlu olarak çektiğiniz fotoğrafları, yapay zeka sayesinde 3 boyutlu görüntülere dönüştürebiliyor.

LucidPix, yapay zeka algoritması ile sahnedeki nesneleri tanımlayarak derinlik haritası oluşturuyor. Uygulamada 3D dönüştürme moduna girerek galerinizdeki herhangi bir fotoğraf seçebiliyorsunuz. Daha sonra derin öğrenme programı, 2D görüntüyü 3D'ye dönüştürerek bir derinlik haritası oluşturuyor. Uygulamanın geliştiricisi Lucid, uygulamanın son birkaç yılda çekilmiş yüz milyonlarca fotoğraf kullanılarak eğitildiğini belirtti.

LucidPix, fotoğrafları sosyal medyada paylaşabilmenizi de sağlıyor. Facebook'ta paylaşılan 3D fotoğraflar, akıllı telefonun açısına veya farenin konumuna göre farklı açılardan görüntülenebiliyor. Uygulama ayrıca fotoğrafları, video veya GIF olarak Snapchat, Instagram veya TikTok gibi uygulamalarda paylaşma seçeneği de sunuyor. LucidPix, görüntü ile birlikte hareket eden 3D çerçeveler ve çıkartmalar da içeriyor.

Lucid Kurucusu ve CEO'su Han Jin, "Tüketicilerin dijital ve görsel olarak kendilerini ifade etme şekilleri, gözümüzle gördüğümüz doğal derinliğe doğru evrildi. Böylece, son birkaç yıldır görsel düzeyler daha çok boyutlu hale geldi ve daha fazla portre fotoğrafı, 3D içerik, AR ve VR deneyimi oluşturulmasına yol açtı" sözleriyle, 3 boyutlu görüntülerin yükselişine değindi.

Akıllı telefonlarda kullanılabilen bazı uygulamalar 3D fotoğraflar çekebilse de, LucidPix cihazınızdaki mevcut fotoğrafları doğrudan 3 boyutlu hale getirebiliyor. Uygulama, duyurunun ardından iOS ve Android platformlarında yayınlandı.

İşte Lucid tarafından paylaşılan bazı örnekler: