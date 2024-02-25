Google, 2018 yılında kullanıma sunduğu Google Pay'in fişini çekeceğini açıkladı.

Google'in ödeme işlemleri için kullanılan hizmeti Google Pay'in kullanımı, ABD'deki kullanıcılar için 4 Haziran 2024 tarihinden itibaren sonlanacak. Kullanıcılara Google Pay hizmeti ile faydalandıkları özellikleri kullanmaya Google Wallet ile devam edecekler.

Google Pay'in uygulamalar mezarlığına yolcu edilmesine gerekçe ise Google Wallet'ın çok daha fazla kullanılan bir uygulama olması ve tüm hizmetlerin tek çatı altında toplanmasının istenmesi.

Google Wallet beş kat daha fazla kullanılıyor

Google'ın belirttiğine göre Google Wallet, Google Pay'den beş kat daha fazla kullanılıyor. Ehliyet, kimlik, ödeme seçenekleri gibi çok sayıda özelliği bünyesinde barındıran Google Wallet'ın Google Pay ile birleşerek tek uygulama olarak hizmet vermesinin kullanıcı deneyimini iyileştireceği söyleniyor.

Aslında yıllar önce Google Pay de hizmete sunulurken amaç Android Pay ve Google Wallet uygulamalarını bir araya getirmekti ancak Android Pay ortadan kaybolsa da bu birleşme tam olarak gerçekleşememişti. Yıllar sonra ise aradan çekilen Google Pay oldu...