Google Telefon uygulamasının beta sürümünde sesli tepkiler olarak bildiğimiz özelliğe rastlandı.

Muhtemelen bu haberle birlikte Google’ın bir telefon uygulamasının olduğunu öğrendiniz. Söz konusu uygulama, standart olarak telefonunuzda bulunan uygulamanın üzerine başka özellikler ekliyor. Spam aramaları önceden bildirme, arama nedeni gösterme, sesli mesajları görüntüleme ve dinleme gibi birçok özellik bu uygulamada yer alıyor.

Bu gibi yönleriyle oldukça kullanışlı olan uygulamanın beta sürümünde, görüşme esnasında etkileşim sağlayacak bir özellik keşfedildi. Söz konusu özellik, Discord’un soundboard’una benzer bir şekilde karşıdakine belli ses efektleri göndermenizi mümkün kılacak. Tabii bu özellik görüşmeleri daha mı eğlenceli kılar yoksa arkadaşınız size mi kurulur bilemiyoruz.

Karşınızda ses (audio) ve emoji birleşimi audiomoji’ler.

Geçtiğimiz yılın eylül ayından beri üzerinde çalışılan audiomoji’ler, uygulamanın beta sürümündeki kodlar arasında bulundu. Kodları bulan AssembleDebug, yukarıdaki videodan dinleyebileceğiniz 6 ses efektini dosya olarak çıkardı. Ayrıca kendisinin bulgularına baktığımızda, bu ses efektlerine bağlı olan animasyonların olduğunu da görüyoruz. Tabii bunların arayüzde tam olarak nasıl kullanılacağı henüz net değil. Onlardan biri şu şekilde:

Geçtiğimiz yılın eylül ayında bu özellik “sesli tepki” olarak biliniyordu. Şimdilik sadece Google Telefon uygulamasının beta sürümünde görülen bu özelliğin ne zaman herkese açılacağı belirsiz. Fakat biliyoruz ki bu gibi alanlarda bir özellik tutarsa diğer platformlarda ona yönelir. Yani farklı telefon uygulamalarında audomoji’ler görmemiz de mümkün.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Sizce bir noktada sinir bozucu olur mu yoksa gayet eğlenceli mi görünüyor?