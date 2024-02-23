Google Chrome'a Gemini tabanlı yeni bir özellik geldi. "Yazmama Yardım Et" isimli özellik, adından da anlaşılabileceği üzere yazılan bir metnin iyileştirilmesini sağlayacak. Özellik, şimdilik sadece İngilizce çalışıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome için yeni bir özellik yayımladı. Şirketin üretken yapay zekâsı Gemini'dan güç alan bu yeni özellik, kullanıcılara "yardımcı yazarlık" yapılmasını sağlıyor. Şu an için sadece İngilizce diline destek veren yardımcının gelecekte daha fazla dili destekleyip desteklemeyeceği merak konusu.

"Yazmama Yardım Et" olarak isimlendirilen bu özellik, uğraşmak istemediğiniz bir mesaj veya form için size yardımcı olacak. Diyelim ki bir şirket e-postasına cevap vereceksiniz ancak sizin yazdığınız yanıt kısa kaldı. Yazmama Yardım Et, bu mesajı daha profesyonel bir hâle dönüştürecek. Ya da bir ürün için inceleme metni oluşturacaksınız, Google Chrome'un yeni özelliği, bu işlemi sizin yerinize yapacak.

Yazmama Yardım Et, şimdilik masaüstü sürümde kullanılabiliyor

Google Chrome için hazırlanan Yazmama Yardım Et özelliği, şu an için uygulamanın PC ve Mac sürümlerinde kullanılabiliyor. Google'ın bu özelliği mobil cihazlara getirip getirmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Bu arada; özelliğin ilk kez Google I/O 2023 etkinliklerinde duyurulduğunu ve şimdi de geniş kapsamda kullanıma sunulduğunu belirtelim. Tabii özelliğin o dönemki işlevselliği ile şimdiki işlevselliği arasında ciddi fark var.

Ancak Google, Yazmama Yardım Et özelliği hakkında bir uyarı yaptı. Şirkete göre kullanıcıların, bu özelliği kullanırken kişisel bilgileri paylaşmamaları gerektiği konusunda uyardı. Bu uyarının nedeni, Yazmama Yardım Et özelliğine girilen yazıların eğitim için kullanılacak olması değil. Şirket, özelliğin eğitimi için kullanıcı verilerinden faydalanmayacağını net bir şekilde söylüyor. Söz konusu uyarının nedeni, üçüncü tarafların güvenliği...