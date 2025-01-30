Google, pazarlamacılar için geliştirdiği yapay zekâ modeli Meridian'ı herkesin erişimine açtı. Peki bu yapay zekâ modeli, sektördeki dengeleri nasıl değiştirecek?

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, en çok da pazarlamacıların hayatını kolaylaştıracak bir hamle geldi. Şirket, geçtiğimiz yıl duyurduğu yapay zekâ modeli Meridian'ı herkesin erişimine açtığını duyurdu.

Yapılan açıklamalara göre Meridian, çok uzun bir süre boyunca ABD, Kanada ve İngiltere'deki firmalar tarafından test edildi. Yapılan testler sonucunda, açık kaynak kodlu yapay zekâ modelinin gerçekten de işe yaradığı görüldü. Pazarlama sektörü üzerinde çalışanlar, bu yapay zekâ modeli ile ölçümler yapıp, pazarlama bütçesini mümkün olan en iyi şekilde ayarlayabilecekler.

Özelleştirmeye de imkân tanıyor

Google Meridian'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi, özelleştirilebiliyor olması. Pazarlamacılar, bu imkân sayesinde üzerinde çalıştıkları iş özelinde parametre değişiklikleri yapabilecekler. Ayrıca bu modeli kullananlar, farklı operasyonel süreçler için ön bilgi raporları da oluşturabilecekler. Böylelikle pazarlama üzerine yapılacak çalışmaların hangi durumlarda en iyi performans vereceği anlaşılmış olacak.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Meridian, GitHub üzerinden yayımlanan kodlar aracılığıyla kullanılabilecek. Burada bulunan bağlantı üzerinden erişebileceğiniz yapay zekâ modelinin belki de en zorlayıcı noktası, Python diliyle kullanılacak olması olacak. Yani bu yapay zekâyı kullanmak, ChatGPT kadar basit olmayacak.