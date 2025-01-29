ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI, DeepSeek'in eğitim sürecinde ChatGPT verileri kullanıldığını iddia ediyor.

OpenAI, Çin merkezli yapay zekâ girişimi DeepSeek’i kendi tescilli modellerini kullanarak eğitmekle suçluyor.

Tartışmanın odağında büyük yapay zekâ modellerinin çıktılarından daha küçük modeller eğitmek için kullanılan “damıtma” (distillation) tekniği bulunuyor. Yapay zekâ dünyasında yaygın bir uygulama olan bu yöntem, OpenAI’a göre DeepSeek tarafından da kullanıldı.

OpenAI’a yakın bir kaynak Financial Times’a yaptığı açıklamada “Sorun, platform dışına çıkıp kendi modelinizi oluşturmak için bunu kullanmanızla başlıyor.” dedi.

DeepSeek ciddi suçlamalarla karşı karşıya

DeepSeek’in R1 akıl yürütme modeli, düşük maliyetine rağmen piyasadaki rakip modellerle rekabet edebilecek seviyede olduğu için büyük ilgi gördü. Şirket, geliştirme süreci için sadece 5,6 milyon dolar harcadığını iddia ediyor ki bu, OpenAI ve Google gibi devlerin yatırımlarına kıyasla oldukça düşük bir rakam.

Doğal olarak endişe ve sorular da beraberinde geldi. Daha düşük bütçelerle yüksek performanslı yapay zekâ modelleri geliştirmenin mümkün olup olmadığına yönelik araştırmalar sürerken OpenAI'ın bu iddiası DeepSeek'in övüldüğü noktayı tam anlamıyla çürütebilir.

Bloomberg’in haberine göre OpenAI ve Microsoft, Ağustos ayında hizmet şartlarının ihlal edildiği şüphesiyle bazı hesapları inceledi ve engelledi. Şimdi ise bu hesapların DeepSeek ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Yine de şimdilik resmî anlamda somut bir delil yok.

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