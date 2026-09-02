Google, Canva ve Adobe Express'e rakip olacak yapay zekâ temelli görsel oluşturma aracı Pics'i duyurdu.

Google, yaratıcı tasarım pazarına yönelik hamlelerine bir yenisini ekleyerek Google Pics adlı görsel oluşturma ve düzenleme aracını duyurdu. Pics, Canva ve Adobe Express uygulamalara rakip olarak kullanıcıların günlük tasarım ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir hizmet olarak geliyor.

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Şirketin yapay zekâ odaklı Nano Banana görsel üretim modelinden güç alan bu yeni yazılım; poster, sosyal medya içerikleri, illüstrasyonlar ve diğer görsel materyallerin hızlıca hazırlanmasına imkân tanıyor. Google Pics, kurumsal tarafta Google Workspace müşterilerine sunulurken, bireysel tarafta ise Google AI Pro veya Ultra aboneliğine sahip olan kullanıcılara açılacak.

Google Pics neler yapabilecek?

Platformun işleyiş mantığı, sektörde hali hazırda popüler olan araçlardan önemli farklılıklar içeriyor. Öyle ki Canva, Adobe Express gibilerinden farkı tamamen yapay zekâ temelli şeyler oluşturmaya odaklanması. Kullanıcı sıfırdan tuval üzerinde çizim yapmak yerine ne istediğini tarif ederek görsel üretilmesini sağlıyor.

Google Pics; Adobe Express ve Canva gibi yaygın olarak kullanılan günlük tasarım araçlarına doğrudan rakip olarak konumlandırılıyor ancak ekosistemin iş modeli ve tasarım yaklaşımı açısından kritik farklar var. Canva tarafında sanatçılar, illüstratörler ve fotoğrafçılar kendi şablon veya grafiklerini pazar yerinde yayınlayarak telif geliri elde edebilirken, Google Pics tamamen sanatçıların çalışmalarıyla eğitilmiş yapay zekâ modelleri üzerinden içerik üretmeye odaklanıyor.

Adobe Express örneğinde ise içerik üreticileri genellikle tasarım araçlarını kullanarak orijinal işler ortaya koyarlar. Google Pics ise içeriğin sıfırdan çizildiği veya manuel inşa edildiği bir alan olmaktan ziyade, doğrudan komutlar verilerek görsel çıktının alındığı bir yapı sunuyor. Önümüzdeki haftalarda çoğu Workspace kullanıcısının erişimine açılacak olan araç; görseller içindeki nesneleri ayırma, nesneleri dönüştürme ve görsel içindeki metinleri değiştirme ya da başka dillere çevirme gibi yeteneklere de sahip. Ayrıca ekip çalışmasına uygun olarak eş zamanlı düzenleme ve tek bir komuttan birkaç farklı görsel varyasyonu üreterek aralarından en iyisini seçme opsiyonu da sunacak.