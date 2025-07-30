Dev yatırım bankası JPMorgan, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u ne zaman tanıtacağı hakkında tahminlerini paylaştı. Ayrıca muhtemel fiyatı konusunda da bilgiler var.

Apple’ın katlanabilir telefon kategorisine girip Samsung’a burada da rakip olmasına çok az kaldı. Öyle ki şimdiye kadar çıkan tüm söylentiler, katlanabilir iPhone’un önümüzdeki yıl tanıtılacağı yönünde. 2026 yaklaştıkça cihaz hakkında yeni bilgiler geldiğini görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan, gerçekleştirdiği bir pazar araştırmasının ardından Apple’ın katlanabilir iPhone’u hakkında beklentiler paylaştı. Yatırımcılara yapılan açıklamada katlanabilir iPhone’un tanıtım tarihi ve muhtemel fiyatı yer aldı.

Eylül 2026’da 1.999 dolar fiyatla gelebilir

JPMorgan’ın tahminlerine göre Apple, Eylül 2026’da katlanabilir iPhone’un lansmanını gerçekleştirecek. Bu da cihazın iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılacağını, şirketin ayrı bir etkinlik planlamadığı anlamına geliyor. Direkt iPhone 18 modellerine ek olarak geldiğini görebiliriz. İddia doğruysa muhtemelen etkinlik sonunda ekstra bir ürün olarak tanıtacaktır.

Fiyatla ilgili iddialardan da bahsedelim. Şimdiye kadarki çoğu sızıntı, telefonun 1.999 dolar gibi bir fiyatla geleceğini gösteriyor. Bu da Samsung’un Galaxy Z Fold7 modeliyle benzer bir fiyat demek. JPMorgan’a göre Apple, 2028’e kadar 45 milyon katlanabilir iPhone satabilir. Ayrıca banka, Apple’ın katlanabilir telefon sektöründe büyük bir etki yaratacağı ve bu alandaki satışları artıracağını da tahmin ediyor.

Kitap gibi katlanan bir telefon olması beklenen katlanabilir iPhone, 7,8 inçlik ana ekran ve 5,5 inçlik dış ekranla gelecek. Kırışıklık sorununu tamamen ortadan kaldıracağı da belirtilmiş. Bunlar dışında titanyum gövde, 2’li arka kamera, Face ID yerine Touch ID parmak izi sensörü gibi beklentiler de var.