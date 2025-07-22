Google, yaklaşmakta olan telefonu Pixel 10 için bir tanıtım videosu yayımladı. 20 Ağustos'ta duyurulacak telefonun tasarımı, paylaşılan video ile kesinleşmiş oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan 20 Ağustos'ta duyurulacak Pixel 10 serisi telefonlarla ilgili önemli bir hamle geldi. Şirket, sızıntılara daha fazla dayanamamış olacak ki Pixel 10 serisi için bir tanıtım videosu yayımladı. Yayımlanan video, yaklaşmakta olan telefonların nasıl görüneceğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Google Pixel 10 için yayımlanan video, yaklaşmakta olan telefonun Pixel 9 serisine benzerlik göstereceğini ortaya koyuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu yeni telefon, yatay olarak hizalanmış bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Ancak burada önemli bir farklılık var. Google, Pixel 10 serisine yeni bir arka kamera ekleyecek. Sektör kaynaklarının iddiasına göre bu kamera, telefoto özellikleri sunacak.

İşte Google'ın Pixel 10 için yayımladığı tanıtım videosu:

Açık konuşmak gerekirse Google'ın Pixel 10 için yayımladığı tanıtım videosu, hiçbirimiz için şaşırtıcı değil. Çünkü yaşanan sızıntılar, zaten bu tasarımı çok önceden ortaya koymuştu. Bu durumun farkında olan Google da süreci daha fazla uzatmak istememiş diyebiliriz.

Bu arada; Google'ın Pixel 10 lansmanı oldukça önemli olacak. Zira şirket, bu etkinlik kapsamında Pixel Watch 4 isimli yeni akıllı saatlerini de duyuracak. Ayrıca Google'ın katlanabilir ekranlı telefonu Pixel 10 Pro Fold'un da aynı etkinlikte duyurulacağı konuşuluyor. Biz de Webtekno olarak etkinliği yakından takip edecek ve gelişmeleri sizlere aktaracağız.