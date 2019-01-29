Google Pixel 3 Lite'ın Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı

Android'in en saf hâli; birçok özelliği eksiksiz kullanmanızı ve güncellemeleri hiç beklemeden almanızı sağlarken aynı zamanda kusursuz/hatasız bir Android deneyimini kullanıcılara sunuyor. Google da Pixel serisi akıllı telefonlarını Android'in saf hâlini kullanarak öne çıkarıyor. Ortaya çıkan benchmark sonucunda Google'ın Pixel 3 ailesinin yeni Lite akıllı telefonunun özellikleri gözüktü.
Cihazın Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga setine sahip olup aynı zamanda ucuz olmasını bekliyorsanız yanılıyorsunuz zirâ benchmark sonucunda Pixel 3 Lite, oldukça düşük bir skor aldı. Diğer Pixel 3 modellerinin aksine Snapdragon 710 yonga setiyle gelmesi beklenen Pixel 3 Lite, tek çekirdekte 1640 ve çok çekirdekte 4973 puan almış. Pixel 3a XL olarak adlandırılan Pixel ailesinin yeni üyesi, 4GB RAM'e ve Android 9 Pie işletim sistemine sahip.
Google Pixel 3 Lite ve Lite XL Ortaya Çıktı (Video)
Google Pixel 3'ün Lite serisiyle performansı yüksek bir amiral gemisini piyasaya sürmek yerine, pazardaki payını uygun fiyatlı bir akıllı telefon ile genişletmeyi planlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Pixel 3 Lite'ın prototip videosunun ortaya çıkmasına bakılırsa, Google'ın yakın zamanda yeni Pixel akıllı telefonunu tanıtması beklenebilir.