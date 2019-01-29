Google Pixel 3 Lite'ın Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı

Google'ın saf Android'e sahip Pixel serisinin Lite versiyonunun detayları ortaya çıktı.

Android'in en saf hâli; birçok özelliği eksiksiz kullanmanızı ve güncellemeleri hiç beklemeden almanızı sağlarken aynı zamanda kusursuz/hatasız bir Android deneyimini kullanıcılara sunuyor. Google da Pixel serisi akıllı telefonlarını Android'in saf hâlini kullanarak öne çıkarıyor. Ortaya çıkan benchmark sonucunda Google'ın Pixel 3 ailesinin yeni Lite akıllı telefonunun özellikleri gözüktü.

Cihazın Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga setine sahip olup aynı zamanda ucuz olmasını bekliyorsanız yanılıyorsunuz zirâ benchmark sonucunda Pixel 3 Lite, oldukça düşük bir skor aldı. Diğer Pixel 3 modellerinin aksine Snapdragon 710 yonga setiyle gelmesi beklenen Pixel 3 Lite, tek çekirdekte 1640 ve çok çekirdekte 4973 puan almış. Pixel 3a XL olarak adlandırılan Pixel ailesinin yeni üyesi, 4GB RAM'e ve Android 9 Pie işletim sistemine sahip.

Google Pixel 3'ün Lite serisiyle performansı yüksek bir amiral gemisini piyasaya sürmek yerine, pazardaki payını uygun fiyatlı bir akıllı telefon ile genişletmeyi planlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Pixel 3 Lite'ın prototip videosunun ortaya çıkmasına bakılırsa, Google'ın yakın zamanda yeni Pixel akıllı telefonunu tanıtması beklenebilir.