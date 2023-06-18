Yılın en çok beklenen akıllı telefonları arasında yer alan Google Pixel 8 serisinin ekran özellikleri sızdırıldı.

Android işletim sisteminin en iyi şekilde deneyimlenebildiği telefonlardan biri olan Google Pixel’in en yeni serisi Pixel 8, oldukça iddialı bir şekilde geliyor. Hem tasarım hem de donanım açısından birçok yenilik beklediğimiz telefonun ekran özellikleri sızdırıldı.

EqualLeaks isimli bir Twitter kullanıcısı, Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun ekranları hakkında her şeyi kaynak vermeden paylaştı. Ancak kendisi güvenilir bir sızıntıcı olarak kabul ediliyor. Onun verdiği bilgilere göre Google, Pixel 8 serisinde selefine göre ekran konusunda bazı değişiklikler yapacak.

Pixel 8’de küçülmeye gidiliyor, Pixel 8 Pro ise aynı boyutlarda kalıyor ancak kavisi kaybediyor

Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, sırasıyla 6,3 inç ve 6,7 inç boyutlarında OLED ekranlara sahipti. Pixel 7'nin ekranı düz, Pixel 7 Pro'nun ekranı ise kavisliydi. Bu da kullanıcılara bir seçenek sunuyordu. Ancak Pixel 8 serisinde durum biraz farklı olacak. Google, Pixel 8'de ekran boyutunu küçülterek 6,17 inç'e indirecek. Böylece daha kompakt bir telefon sunacak.

Pixel 8 Pro ise aynı ekran boyutunu koruyacak ancak kavisli ekrandan vazgeçecek. Bu da düz ekran sevenler için iyi bir haber. Ayrıca Google, her iki modelde de ekranın köşelerini daha fazla yuvarlatacak. Yani ekranlar daha az kare ve daha fazla oval olacak.

Çözünürlük konusunda da Pixel 8 Pro’da küçülmeye gidiliyor

Pixel 8’in çözünürlüğü Pixel 7 ile aynıyken, Pixel 8 Pro’nun çözünürlüğü Pixel 7 Pro’nun çözünürlüğünden birazcık daha az. Pixel 8 Pro’nun ekran çözünürlüğü 2992×1334 pikselken Pixel 7 Pro’nun ki 3120×1440 pikseldi. Ancak kullanıcı tarafından günlük kullanımda bu çözünürlük farkı muhtemelen fark edilmeyecek bile.

İki telefonda da OLED ekran olacak ancak bu sefer ekran üreticisi değiştirildi

Google, Pixel cihazları için hep OLED ekranlar kullanıyordu, Pixel 8 serisinde de aynı durum söz konusu ancak şirket, ekran panelinin tedarikçisini değiştirdi. Son birkaç nesilde sadece Samsung ekran kullanan Google, Pixel 8’de BOE’den üretilmiş ekranları kullanıyor.

Pixel 8 serisinin ekranları sadece boyut ve tasarım açısından değil, aynı zamanda parlaklık, yenileme hızı (iki telefon da 120 Hz yenileme hızına sahip) ve renk doğruluğu açısından da geliştirilecek. Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.