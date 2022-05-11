Google, Pixel 6A ile Birlikte Yepyeni Ürünlerini Tanıttı!

Google'ın merakla beklenen lansmanı nihayet bugün gerçekleştirildi. Yeni amiral gemisi telefonu Pixel 6A'yı tanıtan teknoloji devi, aynı zamanda Pixel 7, 7 Pro ve pek çok yeni ürün tanıttı.

Google, bugün gerçekleştirilen lansmanıyla Pixel Buds Pro, Pixel Watch’un ardından beklenen diğer ürünlerinin de tanıtımı gerçekleştirildi. Google’ın büyük bir merak uyandıran telefonları, tabletlerinin yanı sıra akıllı gözlüğü de lansmanda tanıtılan diğer ürünler oldu.

Piyasaya sürülmeden önce hakkında fazlasıyla iddia ortaya atılan telefonlar, oldukça ilginç özelliklere sahip. Gelin, Google’ın Pixel 6A ve 7 modelleriyle birlikte tanıtılan diğer ürünlere yakından bakalım.

Karşınızda Google Pixel 6A

Merakla beklenen Google’ın en yeni telefonu Google Pixel 6A nihayet bugün gerçekleşen lansmanda görüldü. Beklendiği gibi Tensor yonga setiyle kullanıcıların beğenisine sunulan telefon, 499 dolarlık (7.642 TL) 28 Temmuz’da satışa sunulacak.

Tasarımsal olarak, geçtiğimiz yıl Google Pixel 5A modelinde gördüğümüz tasarım dili, benzer bir şekilde 6A modelinde de görülüyor. Pixel 6 ve 6 Pro ile benzer kamera modülüne sahip olan 6A, 12 megapiksel ana kamera içeriyor. Pil ömrüyle de kullanıcıları yarı yolda bırakmayacak olan 6A, pil tasarrufu modunda 3 gün boyunca telefonunuzu kullanabilmeyi vadediyor.

Google Pixel 6A teknik özellikleri:

Ekran: 6.1 inç OLED 1080p 60 Hz yenileme hızı

6.1 inç OLED 1080p 60 Hz yenileme hızı İşlemci: Android 13

Android 13 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 12+12+8 megapiksel

12+12+8 megapiksel Batarya: 4.400 mAh

Google Pixel 7 ve 7 Pro da etkinlikte gösterildi

Pixel 7 ve 7 Pro, iddiaların büyük birçoğunluğunu haklı çıkararak Tensor yonga seti ve Android 13 ile birlikte gelecek. Telefona dair ilk bakışın yapıldığı etkinlikte, lansman tarihi için sonbahara işaret edildi.

Pixel 7 Pro'da üç ana kamera olduğu görülüyor. Ultra geniş, standart geniş ve telefoto özelliklerine sahip kamerasıyla oldukça keyifli bir çekim kalitesi sunuyor. Kamera modülü ve çerçevesi ise sağlamlığı artırmak amacıyla alüminyumdan yapılmış. Her iki telefonun da tasarım dili, yeni tanıtılan Pixel 6A ile birlikte klasik Google dokunuşlarını devam ettirecek gibi görünüyor.

Google’dan nihayet yeni bir tablet gördük!

Google, uzun bir süredir kendisinden görmediğimiz tabletlere de geri dönüş yaptı. Her ne kadar tabletler, çizim veya yaratıcı fikirleri aktarmak için kullandığımız araçlara dönüşmüş olsa da hala kullanıcısı oldukça fazla. Google’da bugünkü lansmanıyla yeni Android tabletini tanıttı.

Anroid 13’teki yeni özellikler tabletin işletim sistemine de aktarılıyor gibi görünüyor. Ancak tabletle ilgili henüz fazla bir bilgi açıklanmadı. Bu sebeple de gelişmeler geldikçe sizleri de bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.

Google, AR gözlüğü ile canlı çeviri olanağı sunuyor

Biliyorsunuz ki metaverse ile birlikte AR gözlükler, hayatımızın büyük bir kısmında karşımıza çıkmaya başladı. Google da AR teknolojisini kullandığı yeni gözlüğünü lansmanda tanıtarak, teknolojinin gelişen dünyasına ayak uydurdu. Artırılmış gerçeklik gözlüğü, yalnızca teknolojiye ayak uydurmakla da kalmıyor aynı zamanda birçok olanak sağlıyor.

AR gözlüklerinin en dikkat çeken özelliği ise çeviri yapabilmesi olabilir. Bununla birlikte lansmanda hakkında fazla detay verilmediği için, şimdilik ‘gizlilik endişesi’ gibi konularla ilgili bir yorum yapamıyoruz. İlerleyen zamanlarda piyasaya sürülmesiyle birlikte kafamızdaki soru işaretlerinin yanıt bulmasını bekliyoruz.