Teknoloji devi Google, 4 Ekim'de tanıttığı Pixel 8 serisi telefonlarına iddialara göre hız testi yapılmasını sağlayan uygulamaların yüklenmesini engelliyor.

Birçok kullanıcı, yeni çıkan telefonların diğer telefonlarla kıyaslanmasını ister ve hız ile performans testlerini incelerler. Ancak Google'dan öyle bir hamle geldi ki, birçok kullanıcı bu hamle karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Google, 4 ekim tarihinde New York'ta düzenlediği "Made by Google" etkinliğinde çeşitli ürünler tanıttı. Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2 ürünlerinin lansmanını yapan Google'ın, Pixel 8 serisine hız testi uygulamalarının yüklenmesini engellediği iddia edildi. Telefonların hız ve performansını ölçmek isteyen kullanıcılar, Geekbench ve 3DMark gibi uygulamaları yüklemeye çalıştıklarında, uygulamanın cihaz tarafından desteklenmediği uyarısı ile karşılaştılar.

Kullanıcılar 3DMark ve Geekbench uygulamarını yüklemeye çalıştıklarında bir uyarı ile karşılaşıyorlar.

Google Pixel 8 serisine performans testi yapan uygulamarı yüklemek isteyen kullanıcıların karşılaştıkları uyarı.

Notebookcheck'ten Sanjiv'in haberine göre telefonu incelemek isteyen bir ekip, bu uygulamaları yüklemeye çalıştıklarında "Bu uygulama cihazınızda çalışmayacak" uyarısı ile karşılaşıyor. Ancak ekip bunun önüne geçiyor ve uygulamaları telefona yüklemeyi başarıyor.

Geekbench 6 testlerinde Google'ın kendi üretimi olan Tensor 3 işlemcisi, hem tek hem de çoklu çekirdek testlerinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden daha düşük puan aldı. Ayrıca 3DMark testlerinde Tensor 3 kötü performans sergiledi. Google'ın büyük bir güvenle üretip tanıttığı işlemcisi, hız testlerinden düşük puanlar aldı.

"Tensor G3 CPU performansı/verimlilik testi sonuçları.

Dürüst olmak gerekirse oldukça korkunç.

Cihazın elinizde erimemesi için Google'ın işlemci saat hızını önemli ölçüde düşürmesi gerekiyordu."

İki işlemci arasındaki performans farklılığının, Tensor G3'ün Samsung temelli 4 nanometre teknolojisini kullanmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Google, telefonları performans testine tabi tutmamızı sağlayan uygulamaları her ne kadar engellemeye çalışsa da, işlemcisinin çok yüksek puanlar almadığını gizleyemiyor. Google'ın bu hamleden sonra nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu.