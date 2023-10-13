Google, arama motorunun ana sayfasında büyük değişikliklere gitmeyi planlıyor. Şirket, hava durumu, haberler, maç skorları ve hisse fiyatları gibi bilgileri gösteren yeni bir arayüz test etmeye başladı.

Microsoft’un Bing arama motoruyla yarışta olan Google, yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İlk olarak MSPowerUser tarafından fark edilen ve ekran görüntüsü paylaşılan bu özellik, Google’ın masaüstü ana sayfasına büyük yenilikler getirecek.

Buna göre artık arama motorunun ana sayfasında “Keşfet” akışı yer alacak. Bir Google sözcüsü, The Verge’e verdiği demeçte özelliği Hindistan’da test ettiğini doğruladı ancak ne zaman geniş çapta çıkacağı ile ilgili açıklama yapmadı.

Google'ın ana sayfasında hava durumu, haberler, maç skorları gibi birçok şey gösterilecek

Ekran görüntüsüne baktığımızda, Google’ın keşfet akışının arama kısmının alt tarafından birden fazla bilgiyi kullanıcılara sunacağını görüyoruz. Bunlar arasında hava durumu, maç skorları, hisse fiyatları ve haberler gibi birçok şey yer alıyor.

Arama motorunda bu tarz bir özellik geçen yıl da test edilmişti. Ancak o zaman görülen özellikte, şimdi ortaya çıkan arayüzden farklı bir şekilde bilgiler daha çok widget benzeri kartlarla sunuluyordu.

Değişikliğin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Google.com, hâlen dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi konumunda. Farklı konularda bilgileri kullanıcılara sunması nedeniyle kullanıcılar için yararlı bir özellik olacaktır. Tabii Google’ın ikonikleşen bir sadeliği de var. Arayüz gerçekten değişirse alışmak biraz zor olabilir.

Ayrıca yeni akışın Bing’in önüne geçmek için bir hamle olabileceğini de tahmin etmek yanlış olmaz. Bing, hâlihazırda buna benzer farklı konularda bilgileri içeren bir arayüze sahipti.