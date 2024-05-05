Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel 8a'nın özellikleri ortaya çıktı. Cihazın Avrupa fiyatı da belli oldu.

Google'ın yeni cihazlarını saklamak konusunda ciddi sorunları bulunuyor. Son olarak Google I/O 2024 etkinliğinde tanıtılması beklenen Pixel 8a'nın tüm özelliklerinin ve Avrupa fiyatının yer aldığı bir dosya sızdırıldı.

MysteryLupin adlı teknoloji muhbiri tarafından paylaşılan pdf dosyasında Pixel 8a'nın özellikleri yer aldı. Bu bilgiler, cihazla ilgili daha önceki bilgilerimiz ile de örtüşüyor. Sızdırılan özellikler, cihazın Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'dan daha düşük bir işlemciye sahip olacağını doğruluyor.

İşte Google Pixel 8a'nın özellikleri

İşlemci Tensor G3 çip RAM 8GB LPDDR5X Depolama 256GB UFS 3.1 Ekran Corning Gorilla Glass 3,152.1x72,7x8,9 mm Batarya 4492 mAh 27W kablolu şarj Bağlantılar USB 3.2 Type-C, Wi-Fi 6E, IP67 su ve toz geçirmezlik, LTE, 5G Kamera 64MP sensör, 13MP ultrageniş açı sensörü, 13MP ön kamera

Sızıntıya göre Pixel 8a, Avrupa'da 549 euroluk fiyat etiketiyle piyasada olacak. Ayrıca daha eski akıllı telefonlarını değiştirmek isteyenler de 150 euroluk bir indirimden faydalanabilecekler. Cihazın dört farklı renk seçeneği olacak. Bu renkler Bay, Obsidyen Siyah, Lime Yeşili ve Porselen renklerinde gelecek.

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