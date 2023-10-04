Google, yeni akıllı saati Pixel Watch 2'yi tanıttı. Saat, daha uzun pil ömrü, performans artışı, sağlık ve spor konusunda yeniliklerle geldi.

Google’ın bugünkü “Made by Google” etkinliği, yeni telefonlar Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’yu bizlerle buluşturmuştu. Şirket, bu cihazlara ek olarak en yeni akıllı saati Pixel Watch 2’nin da tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeni saat, her tarafında yapılan iyileştirmelerle orijinal Pixel Watch’tan çok daha gelişmiş bir cihaz olarak geliyor. Artırılmış pil ömrü, performans artışı, yeni güvenlik ve sağlık özelliklerini cihazda görüyoruz.

Pixel Watch 2'nin teknik özellikleri neler?

Pixel Watch 2’nin dış tasarımına baktığımızda selefine oranla büyük değişiklikler yaşamadığını söylemek mümkün. Saat, 31 gram ağırlığa sahip. Yani bir önceki nesilden 5 gram daha hafif. Bu, gövdenin paslanmaz çelik yerine tamamen geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmasından kaynaklanıyor.

Pixel Watch 2’de 41 mm boyut ve OLED ekran görüyoruz. Ekranın sürekli açık kalmasını sağlayan Always on Display özelliğiyle gelen cihaz, maksimum 1000 nit parlaklık sunuyor. 4G LTE, Bluetooth 5.0 ve NFC gibi özelliklerin yer aldığını da belirtelim.

Saatte, 2GB RAM’le eşleştirilen Qualcomm’un Snapdragon W5 işlemci yer alıyor. Bataryası ise 306 mAh olarak açıklandı. Google, Always on Display açıkken cihazın 24 saat pil ömrü sunabildiğini söylüyor. 30 dakikada %50, 75 dakikada %100 şarj edilebildiğini de ekliyor.

Güvenlik, sağlık ve spor konusunda yenilikler

Pixel Watch 2, tıpkı ilk nesil gibi kalp atış hızı ve kan-oksijen seviyelerini ölçen sensörlerle donatıldı. “Sürekli Elektrodermal Aktivite” ismi verilen bir özellikle de kullanıcıların stres seviyelerini takip edebiliyor. Ayrıca vücudunuzun sıcaklığını ölçerek uyku kaliteleri hakkında detaylı bilgileri kullanıcılara sunabiliyor.

Spor konusunda da çok daha iyi. İlk Pixel Watch, antrenmanları kaydetme gibi konularda pek iyi değildi. Yeni saatte bu sorun çözüldü. Pixel Watch 2, koşu ve bisiklet de dahil yedi farklı aktivite için antrenman başlangıçlarını ve bitişlerini otomatik kaydedebilecek.

Güvenlik konusunda da iyileştirmeler var. Örneğin kullanıcılar, eve varacakları süre için zamanlama ayarlayabilecek. Pixel Watch 2, bu süre dolduğunda onlara iyi olup olmadıklarını soracak. Bir yanıt gelmezse de kullanıcının konumu, acil durum kişilerine eklediği kişilerle paylaşılacak.

Pixel Watch 2 fiyatı

ABD’de satışa çıkan Pixel Watch 2’nin fiyatı 349,99 dolar olarak açıklandı.