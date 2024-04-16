Google'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı ikinci katlanabilir telefonunda isim değişikliği yapacağı öne sürüldü. İddiaya göre şirket, "Pixel Fold" isminden vazgeçerek cihazı Pixel 9 serisine Pro model olarak dahil edecek.

Google, tüm hizmetlerine ek olarak akıllı telefonlar konusunda da çok iyi bir dönemden geçiyor. Şirketin geçen yıl tanıttığı Pixel 8 serisi büyük beğeni toplamıştı. Ayrıca ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold’a gelen tepkiler de genel anlamda iyiydi. Maalesef bu cihazların hiçbirini ülkemizde görememiştik.

Teknoloji devinin önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni Pixel cihazlar için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Google, katlanabilir telefonunda isim değişikliğine gidecek.

Yeni katlanabilir cihazın ismi “Pixel 9 Pro Fold” olabilir

Geçen sene çıkan ilk modelin halefi olacak yeni katlanabilir Pixel telefonun, “Pixel Fold 2” ismini alması bekleniyordu. Ancak Android Authority’nin edindiği bilgiler, bunun yaşanmayacağını gösterdi. İddiaya göre şirket, Pixel Fold isminden vazgeçerek cihazı Pixel 9 serisine dahil edebilir. İsmi ise “Pixel 9 Pro Fold” olabilir.

Bu da tamamen ayrı gelmek yerine Pixel 9 serisinin dördüncü üyesi olabileceği anlamına geliyor. Seride standart, Pro, yeni bir model olacak Pro XL versiyonların yer alması bekleniyordu. Söylenti doğruysa katlanabilir olan model, Pro isimli üçüncü cihaz olacak. Bu da tamamen amiral gemisi özelliklerle donatılabileceği anlamına geliyor.

Yeni katlanabilir Pixel telefonla ilgili bilinenler şu an için çok az. Tamamen yeni bir kamera tasarımı, daha büyük ekran ve batarya, Tensor G3 işlemci ve 1 TB’a kadar depolama söylentiler arasında. OnLeaks ve Smartprix tarafından oluşturulan ve içeriğimizden görebileceğiniz render görsellerden cihazın tasarımıyla ilgili fikir edinebiliyoruz.

Google’ın ikinci katlanabilir telefonu, geçen senenin aksine Google’ın I/O geliştirici konferansında tanıtılmayacak. Bunun yerine Pixel 9 serisiyle birlikte ekim ayında duyurulacağı tahmin ediliyor.