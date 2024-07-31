Google, Pixel 9 Pro Fold ile birlikte bugüne kadar üretilmiş en ince katlanabilir akıllı telefonlardan birini üretecek. Aynı zamanda en ağır modellerden de biri olacak.

Katlanabilir telefon pazarının öncüsü Samsung olsa da iş katlanabilir telefonları inceltmeye geldiğinde sektörde yeni bir aktör var: Google Pixel 9 Pro Fold. Bu cihaz henüz ikinci nesil olmasına rağmen, önümüzdeki ay dünyanın en ince katlanabilir cihazlarından biri olarak raflardaki yerini alacak.

Kitap tarzı katlanan akıllı telefonlar, doğaları gereği kalın oluyorlar. Tüm telefon bileşenleri, ikinci bir ekran ve diğer donanımları ikiye katlanabilir bir cihaza sığdırmak gerekir. Bu yüzden de bu modeller bir akıllı telefondan daha kalın oluyor.

Pixel yine ince bir model olacak

Google, geçtiğimiz yıl tarihindeki ilk fold modelini satışa sunarken aynı zamanda ABD'deki en ince katlanır telefonu da piyasaya sürmüştü. Daha sonra OnePlus Open tarafından kırılan bu incelik rekoru, önümüzdeki ay tekrar Google'a geçebilir. Yeni sızıntılara göre, Pixel 9 Pro Fold katlandığında sadece 10.5mm kalınlığında olacak.

Pixel 9 Pro Fold’un tam ölçüleri katlandığında 155.2 x 77.1 x 10.5mm ve açıldığında 155.2 x 150.2 x 5.1mm olacak. Bu, her boyutta, kısa ve geniş olan Pixel Fold’a kıyasla daha dar olacak. Pixel Fold’un boyutları 139.7 x 79.5 x 12.1mm olmuştu.

Öte yandan bu cihaz, 257 gram ile oldukça ağır olacak. İnce profiline rağmen oldukça yoğun olan bu cihaz, 4,650 mAh’lık iyi bir pil kapasitesine sahip olacak.