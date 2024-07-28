Googl'ın birkaç hafta sonra tanıtacağı Pixel 9 serisinin bir arama özelliği ortaya çıktı. İddia doğruysa bu özellik, kullanıcının aramalarını kaydetme, metne dökme ve özetleme işlevine sahip olacak.

Google, çok beklenen yeni Pixel telefonları Pixel 9 serisini 13 Ağustos 2024 tarihinde bizlerle buluşturacak. Maalesef Pixel telefonlar ülkemizde satılmadığı için bu cihazları da Türkiye’de göremeyeceğiz.

Pixel 9 telefonlar, önceki nesillere kıyasla birçok önemli yenilikle gelecek. Şimdi gelen bilgiler ise aramalar konusunda herkesin telefonunda isteyeceği bir özelliğe sahip olacağını ortaya koyuyor.

Pixel 9 serisi, yapay zekâ destekli aramaları kaydetme, metne dökme ve özetleme özelliğine sahip olacak

Sızıntılarıyla tanınan Dylan Russel tarafından ilk olarak ortaya atılan bilgilere göre Pixel 9 serisinde “Call Notes”, yani “Arama Notları” isimli bir özellik göreceğiz. Yapay zekâ destekli olacağı söylenen bu seçenek, birden fazla işleve sahip olacak.

Eğer söylenti doğruysa özellik, kullanıcıların aramalarını kaydetme, metne dökme ve hatta özetleme gibi işlevi olacağını görebiliriz. Bu konuda Apple’ın geçen ay tanıttığı Apple Intelligence’daki özelliklere benzeyeceğini düşünebiliriz. Eğer doğruysa özellikle de uzun aramalarda akılda kalmayan noktaları hatırlamayı sağlayacaktır.

Pixel 8’de bulunan kayıt uygulaması, gerçek hayattaki konuşmaları kaydetme, yazıya dökme ve özetleme özelliğine sahip. Ancak, yeni özellikle birlikte bunlar aramalara da genişleyecek. Yani Pixel 8’le birlikte alt yapısının oluşturulduğunu söylememiz mümkün.

Özelliğin sadece Pixel telefonlara özel mi olacağını bilmiyoruz. Ancak yeni cihazların sahipleri için aramalarda devrim yaratma potansiyeline sahip. Gerçek çıkıp çıkmayacağını 13 Ağustos’ta göreceğiz.