Google, gelecek ay duyuracağı Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold için tanıtım videoları yayımladı. Böylelikle telefonların tasarımları gün yüzüne çıkmış oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan çok da şaşırtmayan bir hamle geldi. Şirket, gelecek ay duyuracağı yeni akıllı telefonları Pixel 9 Pro ile Pixel 9 Pro Fold için tanıtım videoları yayımladı. Bu videolar, telefonların sızdırılması üzerine geldi. Şirket, geçmişte de telefonlar sızdırıldıktan hemen sonra tanıtım videoları yayımlamıştı.

Google'ın Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold için paylaştığı videolar, yapay zekâ vurgusu yapıyorlar. Ayrıca her iki videoda da telefonların tasarımlarını büyük ölçüde görüyoruz. Bu arada; Google, resmî internet sitesinde her iki telefonu için de bilgiler paylaşmaya başladı.

İşte Google Pixel 9 Pro için yayımlanan video

Paylaşılan videoya göre Google Pixel 9 Pro, düz ekran tasarımına sahip olacak. Telefonun kenarları ise yuvarlatılmış şekilde karşımıza çıkacak. Telefonun arka kısmına baktığımız zaman ise üst kısma yatay olarak hizalanmış kamera kurulumu göreceğiz. Bu kamera kurulumunda 3 sensör kullanıcıları bekliyor olacak.

Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da Google Pixel 9 Pro'nun Tensör G4 işlemci ile geleceği söyleniyor. 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek telefonun 65W hızlı şarj destekli 4.575 mAh batarya ile eşleştirileceği bildiriliyor. Ve elbette Google Gemini özelindeki yapay zekâ özellikleri, Google Pixel 9 Pro'da bulunacak.

Google Pixel 9 Pro Fold için yayımlanan video ise şöyle

Google Pixel 9 Pro Fold içim yayımlanan videoda da tasarım detaylarını görüyoruz. Burada en dikkat çeken husus, arka kısım olacak. Zira Google Pixel 9 Pro Fold'un kamera kurulumu, oldukça büyük bir çerçeve içerisinde bulunacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Pixel 9 Pro Fold, Pixel Fold'a kıyasla daha dar ve daha ince olacak.

Google, yeni Pixel telefonlarını 13 Ağustos'ta düzenleyeceği bir etkinlikte duyuracak. Geçmişte olduğu gibi bu yıl duyurulacak telefonların da resmî olarak Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.