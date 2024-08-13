Made by Google etkinliğinde firmanın yeni katlanabilir telefonu Google Pixel 9 Pro Fold oldu.

Google'ın katlanabilir telefon pazarındaki yeni modeli olan Pixel 9 Pro Fold, Made by Google 2024'te tanıtıldı. Kamera vizörü tasarımı yerine kare şekilli bir kamera yuvası tercih edilen bu model dikey olarak katlanabiliyor ve bir önceki nesilden de daha ince bir tasarıma sahip.

Pixel 9 serisi gibi Tensor G4 işlemciye sahip olacak model, bugüne kadarki en ince katlanabilir telefon olacak ve en geniş ekrana sahip model olacak. Ayrıca bu cihazda da Gemini AI özellikleri yer alacak.

Yapay zekâ destekli fotoğraflar geliyor



Yeni dönemde yapay zekâ ayrıca fotoğraflara da yardımcı olacak. Görüntü kalitesini arttıran ve gece modunda da daha net fotoğraflar çekmeyi sağlayacak Pixel 9 ailesi, yapay zekâ kamera sistemini kullanan ilk cihaz olacak. Bu kameranın özellikleri arasında kendinizi fotoğrafa ekleme de yer alacak. Telefonla fotoğraf çekerken, bebeklerin ve çocukların dikkatini çekmek için kullanılabilecek "made you look" özelliği, hareketli ve renkli görsellerle dış ekrana dikkat çekecek.

Gece Çekim Video Modu

Bu mod, adından da anlaşılacağı gibi düşük ışıklı ortamlarda görsel kalitesini arttıracak. Böylece akıllı telefon, ek ışığa duymadan daha iyi görseller oluşturacak. Pixel 9 Pro serisinin en yüksek kaliteye sahip video çeken akıllı cihazlar olduğu da belirtildi.

Google Pixel 9 Pro Fold'un özellikleri

Kapak Ekranı 6.3 inç OLED, 120Hz yenileme hızı, 2700 nits parlaklık Ana Ekran 8 inç LTPO AMOLED, 2152 x 2075 piksel çözünürlük, 2700 nits parlaklık İşlemci Google Tensor G4 Güvenlik Çipi Titan M2 Batarya 4650 mAh Şarj Desteği 45W kablolu şarj (Adaptör kutuda yer almıyor) Arka Kamera 48MP ana, 10.5MP ultra geniş, 10.8MP telefoto (5x optik zoom, 20x Super Res zoom) Ön Kamera 10MP kapak kamerası, 10MP iç ekran kamerası İşletim Sistemi Android 14 Güncelleme Desteği 7 yıl (OS güncellemeleri ve güvenlik yamaları)

Pixel 9 Pro Fold, Android 14 işletim sistemiyle gelecek ve Google, katlanabilir akıllı telefonun yedi yıl boyunca yazılım güncelleme desteği alacağını ifade etti. Telefonun fiyatı ise 1799 dolar.