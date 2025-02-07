Pixel 9a ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 26 Mart 2025’te satışa çıkması beklenen yeni model, ücretsiz abonelikler ile gelecek.

Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 9a ile ilgili sızıntılarla birlikte özellikleri netleşmeye başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre, cihazın fiyatı, çıkış tarihi ve teknik özellikleri belli oldu. Ön siparişlerin mart ayında başlayacağı, telefonun ise ay sonunda satışa sunulacağı belirtiliyor.

Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 9a ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre, telefonun ön siparişleri 19 Mart 2025’te başlayacak, resmi çıkışı ise 26 Mart 2025’te gerçekleşecek. İşte Pixel 9a’nın fiyatı, teknik özellikleri ve diğer detaylar!

Pixel 9a'nın beklenen özellikleri

Pixel 9a, 5.100mAh kapasiteli batarya, Google’ın Tensor G4 işlemcisi ve 48 MP ana kamera ile gelecek. Bu modelde Pixel 9’daki bazı donanım özelliklerinin yer alması dikkat çekiyor. Pixel 9a, ABD’de 128GB modeli için 499 dolar, 256GB modeli için ise 649 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Avrupa’da ise 128GB modeli 549 euro, 256GB modeli ise 649 euro olarak fiyatlandırılacak. Telefonun dört renk seçeneğiyle geleceği ancak 256GB versiyonunun yalnızca Obsidian (siyah) ve Iris (mavi) renkleriyle sunulacağı ifade ediliyor.

Google’ın yeni modelle birlikte üç ay boyunca Google One (100GB), YouTube Premium ve altı aylık Fitbit Premium aboneliğini hediye olarak sunacağı belirtiliyor. Ön sipariş kampanyaları ve takas fırsatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.