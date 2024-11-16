Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen "Pixel Tablet 2" modeliyle ilgili bazı bilgiler paylaşıldı. Lansman tarihi belirsiz olan tablet, yüksek performansıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, bir süredir yeni bir tablet üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan yeni bir habere göre "Pixel Tablet 2" isimli cihaz, 2023'te tanıtılan Google Pixel Tablet'e kıyasla oldukça gelişmiş bir yapıda olacak.

Google'ın ilk tableti, 10.95 inç boyutlu ekrana sahip olan bir modeldi. Kaynaklara göre yeni tablet de öncekine benzer boyut ve tasarımda olacak. Ancak esas fark, kaput altında kendini gösterecek. Google'ın tablet dünyasına bu kez daha sağlam bir şekilde gireceği iddia ediliyor.

Google Pixel Tablet böyle görünüyordu

Konuya aşina kaynaklara göre Google Pixel Tablet 2, Google'ın Tensor G4 veya Tensor G5 işlemcisinden güç alacak. Böylelikle tabletin 7 yıl boyunca güncelleme alması sağlanacak. Android 15 veya Android 16 işletim sistemiyle çalışması beklenen tablet, resmî bir klavyeli kılıfa da sahip olacak. Kaynaklara göre bu klavye kılıf, "pogo" bağlantı desteğine sahip olacak.

Kaynaklar, Google'ın Pixel Tablet 2 için ne zaman lansman yapacağına ilişkin bir şey söylemediler. Ayrıca tabletin fiyatının hangi aralıkta olacağına ilişkin de bilgi sahibi değiliz. Ancak 2023 yılında piyasaya sürülen model, 499 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyordu. Yeni modelde de benzer bir fiyatlandırma görebiliriz.