Google'ın YouTube Music platformuna Google Play Müzik'ten nasıl transfer yapılacağı uzun süredir belli değildi. Yeni bir araçla bu soruna bir çözüm bulundu. Yeni araçla birlikte tek tıkla tüm Google Play Müzik dosyalarınızı YouTube Music'e taşıyabileceksiniz.

Google'ın Spotify ve Apple Music'e alternatif olarak yaklaşık iki sene önce geliştirdiği YouTube Music, ilk günlerinde tam randımanla çalışmıyordu. Google, Play Müzik hizmetinin yerine YouTube Music'i kullanmayı planlıyor gibi görünüyordu ve geçen yıllar içerisinde YouTube Music'i zenginleştirme konusunda atılan adımlar hızlandı.

Bununla birlikte Google Play Müzik kullanıcılarının yaşadığı en önemli sorunlardan biri, bu platformdaki şarkıların ve geçmişin YouTube Music'e nasıl taşınacağını bilmemeleriydi. Nihayet bu soruya cevap veren kapsamlı bir geçiş aracı geliştirildi. Daha iyi haberse bu aracın tek bir tıkla Google Play Müzik'teki tüm verilerinizi YouTube Music'e taşıyabilecek olması.

Tüm şarkıları, albümleri ve çalma listelerini taşıyabilirsiniz:

Taşıma sürecini başlatabilmeniz için elbette öncelikle YouTube Music uygulamasını Android ya da iOS cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı hâlâ indirmemişseniz Google Play Müzik sizi yeni geçiş aracı konusunda uyarıyor ve YouTube Music'i indirmeye yöneltiyor. Uygulamanın içindeyken sizi tüm Google Play Müzik kütüphanenizi taşımaya yönlendirme seçeneği olan bir başlık karşılıyor. Bu seçenekle birlikte işleminize başlayabiliyorsunuz.

Bu geçiş aracıyla birlikte kütüphanenizdeki tüm şarkı ve albümlerin yanı sıra kendi çalma listelerinizi de transfer edebiliyorsunuz. Google Play üzerinden aldığınız ya da kendi müzik kütüphanenizden yüklediğiniz herhangi bir dosyayı da aynı şekilde taşıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda Google Play Müzik'in sunduğu düzenlenmiş istasyonların çoğunu da taşıyabileceksiniz çünkü bunların birçoğu YouTube Music üzerinde de yeniden oluşturulmuş durumda.

Bütün bunların yanı sıra beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz şarkıları ilişkin tüm ayrıntılar da YouTube Music'e aktarılacak. Bu veri, uygulamanın ana ekranında size yapılacak tavsiyeleri düzenlemede kullanılacak. Her iki hizmeti de kullanıyorsanız YouTube Music en önemli olan şeye karar vermek için güncel olanları kullanacak. Son dönemlerde dinlediğiniz müzikler ve hangi müzikleri beğendiğiniz, tavsiyelerin ana kriteri olacak.

Google, tüm bu transfer sürecinin adım adım gerçekleşeceğini söylese de bütün işlem yaklaşık yarım saatte bitiyor. Elbette devasa kütüphanelerin taşınması birkaç gün sürebilse de Engadget yazarı Nathan Ingraham, 8.500 şarkı, 131 kayıtlı istasyon ve 30 çalma listesinden oluşan kütüphanesini yalnızca 15 dakika içerisinde taşımayı başarmış. Transfer başlayınca YouTube Music uygulamasının ana sayfasında transfer edilen dosyaları görebilirsiniz ve bu sırada uygulamanızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Her şey sona erdiğinde Google hem e-posta hem de bildirim göndererek sizi işlemin bittiğine dair bilgilendiriyor.

Yeni geçiş aracının yayınlanmasıyla birlikte Google Play Müzik'in bu sene içerisinde yayından kalkacağı da doğrulanmış oldu Bunun ne zaman olacağı henüz bilinmiyor. Google yakın zamanda 20 milyon kullanıcının YouTube Music ya da YouTube Premium'a kaydolduğunu açıklamıştı.